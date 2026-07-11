Hospital de Xoco estrena urgencia y ya tiene goteras, derrumbes y denuncias del personal

Lo que necesitas saber: Las fuertes lluvias dejaron ver varias de las deficiencias del hospital.

A menos de un mes de que el Gobierno de la Ciudad de México presumiera la inauguración de una nueva área de urgencias con equipo de alta tecnología y la rehabilitación del Hospital General de Xoco, trabajadores y pacientes denuncian que la realidad del nosocomio está muy lejos del discurso oficial.

De acuerdo con médicos, enfermeras y representantes sindicales, las obras recién concluidas presentan filtraciones, daños estructurales y áreas que siguen sin operar, mientras la atención médica se ve afectada por la falta de insumos y problemas en la infraestructura.

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Las lluvias exhibieron las fallas y médicos cuestionan su remodelación

Las fuertes lluvias de esta semana dejaron al descubierto varias de las deficiencias del hospital. El caso más grave ocurrió cuando las filtraciones obligaron a suspender las actividades del banco de sangre, encargado de abastecer a la red hospitalaria de la Ciudad de México.

Además, parte del área de cirugía maxilofacial sufrió un derrumbe, situación que provocó la cancelación de consultas y aumentó las preocupaciones del personal sobre la seguridad del inmueble.

Según denunciaron los trabajadores, también se registraron filtraciones en áreas sensibles como Rayos X, terapia intensiva, quirófanos y consulta externa.

Por otro lado, los médicos especialistas del Xoco señalaron que estos trabajos fueron más que una simple remodelación, pues agregaron nuevas construcciones que, según ellos, carecieron de una adecuada planificación y supervisión.

Además, también denunciaron que existe la probabilidad de que desaparezca el área de ginecología y tococirugía para así convertir el hospital en una unidad especializada de tercer nivel que estará enfocada a la traumatología, decisión que no ha sido comunicada de manera oficial al personal.

Mientras tanto, la nueva área de urgencias que presume el gobierno sigue sin entrar en funcionamiento; varias áreas permanecen aún cerradas.