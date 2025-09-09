Lo que necesitas saber: Ernesto Ruffo fue el primer gobernador del PAN... de hecho, el primer gobernador emanado de un partido distinto al PRI.

Era de suponerse que los detenidos por huachicol fiscal del fin de semana eran sólo la punta del iceberg… pero, al parecer, la Fiscalía General de la República (FGR) quiere destapar todo de jalón: ¡200 órdenes de aprehensión tendría ya preparadas!… una de ellas, la del exgobernador de Baja California, el panista Ernesto Ruffo.

Actual mandataria de BC confirma que van por exgobernador panista

El adelanto salió de El Universal y, de acuerdo con el medio, dichas órdenes estarían ejecutándose en los próximos días… habría de todo: personal militar, funcionarios, civiles, etcétera. Dentro de la bola, destacaría la detención de Ruffo Appel, quien gobernó Baja California entre finales de los 80 y mediados de los 90.

Lugar destacado tiene Ernesto Ruffo en la política del país, ya que fue el primer gobernador emanado de un partido distinto al PRI… de la “oposición”, como era visto en ese entonces el PAN. Luego de haber dejado el cargo de gobernador, fue senador (2012-2018) y diputado (2018-2021).

La orden de detención en contra de Ernesto Ruffo fue “medio” confirmada por la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. De forma muy escueta y sin mencionar el nombre del susodicho, pero dejó claro que la FGR va por un exmandatario de la entidad.

“Vamos a estar atentos a lo que establezcan las autoridades federales y las investigaciones que se estén llevando a cabo. Involucra a un exgobernador del PAN, así es”, aseguró la mandataria.

“¡Me están calentando la plaza!”, reclama Ernesto Ruffo

De acuerdo con Proceso, la orden de aprehensión en contra de Ruffo Appel sería por ser socio mayoritario de la empresa Ingemar, a la que recientemente se le relacionó con un decomiso de 15 millones de litros de combustible.

Entrevistado por Milenio TV, Ernesto Ruffo comentó que, aunque le han recomendado tramitar un amparo contra la posible orden de aprehensión, no ha podido (o no ha querido hacerlo). “El poder judicial ya no funciona, aquí ya se trata de la palabra de alguien”.

Y bueno… también soltó la clásica: que es perseguido por cuestiones políticas. “Me involucran, porque creo que es una maniobra mediática, y tiene que ver con la política, supongo yo”, señaló el exgobernador de Baja California quien dijo tener toda la información de su empresa a disposición del SAT, la FGR y quien la requiera.