Lo que necesitas saber: Uno de los detenidos es el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán

Hermano, cayó la ley. La Secretaría de Marina y Omar García Omar Harfuch dieron a conocer arrestos de pesos pesados, una detención muy importante de empresarios y servidores públicos presuntamente relacionados con el huachicol fiscal, es decir, la importación y venta ilegal de combustible “por debajo de la mesa”.

Foto: SSPC

SEMAR reporta arresto de empresarios y servidores públicos por huachicol fiscal

El huachicoleo en México parece que nunca terminará, aun y cuando las autoridades realicen la detención de pesos pesados. Pero bueno, ahí te va…

La Secretaría de Mariana informó la detención de funcionarios, marinos y empresarios relacionados con la red de huachicol que robó miles de millones de pesos.

Según informó Omar García Omar Harfuch, los 14 detenidos son:

3 empresarios.

5 marinos en activo.

Un marino en retiro.

5 exfuncionarios de aduanas.

Los nombres de las personas detenidas son: Manuel Roberto ‘N’, Climaco ‘N’, Humberto Enrique ‘N’, Sergio ‘N’, Carlos de Jesús ‘N’, Fernando ‘N’, Francisco Javier ‘N’, Endira Xóchitl ‘N’, Perla Elizabeth ‘N’, Natalia ‘N’, Ismael ‘N’, Anuar ‘N’, Héctor Manuel ‘N’ y José ‘N’.

Harfuch también presumió el arresto por huachicol fiscal

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, también compartió mensaje por el importante arresto. Dio más detalles, confirmando que se trata del decomiso de 10 millones de litros de combustible realizado en marzo, allá en Tampico.

Uno de los detenidos fue un vicealmirante

Y tal cual se decía, resulta que uno de los detenidos fue nada menos que el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.

Manuel Roberto Farías Laguna fue comandante de la 12ª Zona Naval con sede en Puerto Vallarta, y secretario particular del propio Ojeda Durán.

Lo torcieron el pasado martes, 2 de septiembre (sí, cuando tuvimos la visita de Marco Rubio). Fuentes federales confirmaron a El Universal que fue arrestado junto con cinco hombres y dos mujeres, quienes fueron llevados al penal del Altiplano y a otro en Hermosillo.

En diferentes acciones la SEMAR encabezó dieferentes acciones en contra del robo de combustible en el sureste del país.

Autoridades aseguran que actuar de unos cuantos no representa a la Semar

Y como era de esperarse, la noticia no hace quedar nada bien a la Semar… es por eso que tanto Harfuch como el almirante Raymundo Pedro aseguraron que el actuar de unos cuantos no representa a toda la secretaría.

Además, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México mostró su respaldo a Rafael Ojeda, luego de que saliera embarrado en toda esta operación de huachicol…