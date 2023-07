Lo que necesitas saber: Esto nos hace recordar el discurso de Fran Drescher en el que acusó que directivos se reparten sueldazos, mientras que actores y escritores tienen que luchar para tener una remuneración digna.

Mientras que actores y escritores de Hollywood que están en huelga, Netflix ofrece una vacante que apunta hacia uno de los miedos expresados en discursos: que la Inteligencia Artificial llegue a quitar trabajos.

La huelga de guionistas de Hollywood es el antecedente más reciente de un gremio hollywoodense en contra de la AMPTP y la inteligencia artificial

Pues si ya lo habían avisado desde ese primer episodio de la más reciente temporada de Black Mirror, pues qué puede sorprender que ahora Netflix diga abiertamente que ya trabaja en proyectos con Inteligencia Artificial…

Bueno, quizás lo que más arde en estos momentos es el sueldazo que se llevará el afortunado en ocupar la vacante que ofrece la plataforma streaming. Aquel que se logre colocar como gerente de proyectos basados en “plataforma de aprendizaje automático”, se embolsará 900,000 de los verdes (cuando los escritores y actores están en plena lucha para tener un sueldo medianamente digno).

El puesto que ofrece Netflix no tiene nada que ver (aparentemente) con los empleos de escritores y actores. Va más encaminado al diseño de estrategias para la utilización de, precisamente, la plataforma de aprendizaje automático… plataforma de Inteligencia Artificial.

Necesitan a alguien que “recopile comentarios y comprenda las necesidades de los usuarios de los profesionales de ML/AI y los ingenieros de aplicaciones en Netflix, derivando los requisitos del producto y dimensionando su importancia para luego priorizar las áreas de inversión”.

Con la huelga se ha evidenciado la desigualdad de pagos en la industria

La huelga de escritores de Hollywood estalló en mayo. Semanas después, se les unió el sindicato de actores. Una de sus líderes, la actriz Fran Drescher, dio en ese momento uno de los discursos más cabr%&/()nes… sí, urgiendo la regularización de lo relacionado con inteligencia artificial, pero, sobre todo, criticando la forma en que directivos de la industria menosprecian al capital humano.

“Nosotros somos las víctimas aquí. Estamos siendo víctimas de una entidad muy codiciosa… No puedo creerlo, francamente: lo lejos que estamos en tantas cosas. Cómo alegan pobreza, que están perdiendo dinero a diestro y siniestro cuando entregan cientos de millones de dólares a sus directores ejecutivos. Es asqueroso. Me avergüenzo de ellos“.

Otras vacantes de Netflix ofertan sueldo de 650,000 dólares

De acuerdo con The Guardian, el puesto descrito en esta simpática nota no es el único que Netflix ofrece relacionado con Inteligencia Artificial. Por ahí también se busca director técnico para Inteligencia Artificial… a quien se le ofrece un sueldo de hasta 650,000 dólares al año.

El tema, entonces, no es que se ofrezcan vacantes que tengan que ver con desarrollo de Inteligencia Artificil. Eso es ya inevitable, sino que la cuestión de sueldos sea tan dispar: 87% de los actores que ahora están en huelga perciben, máximo, 26,000 dólares anualmente.

