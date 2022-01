“Sólo tiene catarro”: Hugo López-Gatell da negativo a COVID

El anuncio del inicio de la aplicación de la vacuna de refuerzo contra COVID-19 para profes lo hizo Jorge Alcocer cuando era usual que Hugo López-Gatell se encargara de eso. Pero no fue así y el Pulso de la Salud en la mañanera del 4 de enero lo llevó el secretario de Salud. Ese mismo día AMLO explicó que el subsecretario no había asistido por una gripa.

Luego, en la mañanera de este miércoles 5, AMLO anunció que el subsecretario de Salud había dado negativo a COVID-19 y que nomás tiene un catarro.

Hugo López-Gatell da negativo a COVID

“Para informar que el doctor Hugo López-Gatell salió negativo del COVID y sólo tiene un catarro común”. Aquí el mensaje de Andrés Manuel López Obrador, quien aprovechando el viaje reconoció que la variante de Ómicron ya está haciendo de las suyas en México con el aumento de los contagios.

Sin embargo, mencionó que “afortunadamente no es grave” —en referencia a la información que la OMS ha dado sobre Ómicron.

“Está afectando mucho la nueva variante, pero afortunadamente no es grave, no hay hospitalizaciones y lo más importante de todo, no hay fallecimientos. De todas maneras hay que cuidarse”.

Acerca de Hugo López-Gatell, hace casi un año el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud dio positivo a COVID-19.

El 20 de febrero de 2021 López-Gatell confirmó que había dado positivo, en medio de un buen de información que estaba a la expectativa de su estado de salud y reportando el caso.

Ayer (4 de enero) en la mañanera, la ausencia del subsecretario les saltó a algunos, luego llegó la info de AMLO sobre la gripe y en medio de los reportes de casos que reincidieron —como el de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien dio positivo a COVID-19 por segunda vez—, la expectativa regresó.

Sin embargo, de acuerdo con AMLO, todo está Ok con la salud del subsecretario.