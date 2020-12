“No es que me lo diga a mí”: La respuesta de López-Gatell a preocupaciones de la OMS

Si bien Hugo López-Gatell dijo que no tenía nada qué responder a Tedros Ghebreyesus, sí abordó parte de las declaraciones que hizo el director de la OMS (Organización Mundial de la Salud) sobre la situación que vive México con respecto a la pandemia y la necesidad de que líderes políticos pongan el ejemplo en la aplicación de las medidas sanitarias.

Todo esto lo dijo en la confe del 30 de noviembre y ante la pregunta de una reportera del diario 24 Horas, quien cuestionó al funcionario de la Secretaría de Salud sobre sus impresiones en torno a las declaraciones del director de la OMS.

Coincido con el director general de la @WHO, Tedros Ghebreyesus, en que todas y todos debemos tomarnos en serio la pandemia de #COVID19. No es momento de relajar la disciplina en las medidas preventivas ni de hacer reuniones. pic.twitter.com/cI9BaxBsZA — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) December 1, 2020

“Lo que dice es lo que le dice a todo el mundo”: Hugo López-Gatell

“Al margen de todas las carencias que se tienen en el sistema de salud que fueron heredadas, de la mala cultura de alimentación que tenemos que nos generan otro tipo de enfermedades a los mexicanos, concretamente, ¿qué le responde al director de la OMSS, quien ha dicho que… ha pedido que lo que está sucediendo en México en las últimas semanas muestra que México está en un mal estado?”

Esta fue la pregunta que desmenuzó Hugo López-Gatell para concluir a grandes rasgos que el mensaje de la OMS ha sido el de siempre —y sin un énfasis hacia determinada figura política, no sin antes mencionar que estas declaraciones también fueron manejadas en nuestro país a modo de los medios de comunicación. Un poco el discurso de AMLO.

Más o menos, esto fue lo que dijo Hugo López-Gatell:

“A veces, no en pocas ocasiones, ocurre que la agenda informativa del país, esto ha pasado en otros países también, enfatiza algunos elementos de lo que quisiera posicionar. Si uno oye textualmente lo que dijo el doctor Tedros, lo dice de una manera un tanto distinta a la que los medios de México quisieran orientar por alguna razón.

Lo que dice es lo que le dice a todo el mundo: ‘Todos tenemos que tomarnos muy en serio —eso es lo que dijo—, hay que tomarse en serio a la pandemia’ y se refiere a lo que decimos aquí todas las noches. La epidemia no ha acabado, la epidemia es un fenómeno global, afecta a toda la humanidad”.

El subsecretario no olvidó mencionar que el trabajo para la contención y mitigación de la pandemia también está en manos de los gobiernos estatales —y que cada uno tiene responsabilidad en su manejo.

López-Gatell insistió en que el mensaje de la OMS no es para un determinado funcionario o una figura política, sino para toda la ciudadanía mexicana.

“La sociedad debe reaccionar también frente a esto. Es decir, el doctor Tedros no es que me lo diga a mí, si me lo quisiera decir a mí a lo mejor, o al secretario de Salud o al presidente, quizá habría mandado un comunicado diplomático si fuera el caso”, concluyó.

¿Qué dijo el director de la OMS?

En la conferencia diaria que da la Organización Mundial de la Salud —en la sesión del 30 de noviembre— Tedros Adhanom Ghebreyesus y el director del Programa de Emergencias, Michael J. Ryan, hablaron del incremento de casos y fallecimientos registrados en nuestro país.

Todo a raíz de la pregunta de una reportera.

En la conferencia, el director de la OMS declaró que la situación de México era preocupante, ya que dos de los indicadores de la pandemia COVID-19 estaban en incremento, al mismo tiempo.

Es decir, casos registrados y fallecimientos. E invitó a nuestro país a tomarse “en serio” la pandemia.

Estas fueron sus palabras:

“Cuando el número de casos se multiplica por dos pero el número de fallecimientos sigue siendo el mismo o se reduce estaría bien pero si los dos indicadores aumentan a la par, pues ahí yo creo que tenemos un problema grave y quisiéramos solicitar a México que se tome esto sumamente esto en serio.

Como ha dicho Mike: no queremos comentar sobre el comportamiento individual, si se usa la mascarilla o no, pero ya lo hemos dicho en términos generales, es importante usar la mascarilla, la higiene en las manos, la distancia física y esperamos que los representantes políticos o los líderes sean ejemplo, queremos que los líderes sean modelos, que las personas influyentes sean modelos, ya sea líderes políticos o religiosos u otro tipo de personas influyentes. Tienen que dar ejemplo, si no esta multiplicación por dos del número de casos en dos semanas, son un mal signo”.