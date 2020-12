El pasado 11 de diciembre —aunque las gráficas que la jefa de Gobierno CDMX iba a exponer en la conferencia sobre el COVID-19 y hasta su vestimenta eran rojas— las autoridades de la capital decidieron esperar un poco más y aguantar el anuncio de que la gran Tenochtitlan regresaba a Semáforo Rojo por el incremento en las hospitalizaciones. Sin embargo, todo esto estuvo manejado desde la trinchera de Hugo López-Gatell para que la Ciudad de México no retrocediera, de acuerdo con el New York Times.

En el texto ‘México engañó a ciudadanos sobre la gravedad del brote en su capital‘ —investigación de la corresponsal del NYT Natalie Kitroeff— se expone que el gobierno Federal echó mano de los datos sobre los contagios y hospitalizaciones para manejarlos más o menos a conveniencia y que de esta manera continuara la operación comercial y económica en CDMX.

The Mexican government misled the public about the coronavirus outbreak in Mexico City.

Its own data should have triggered a lockdown of the capital in early December.

Instead, the govt kept the city open for two busy shopping weeks

Our investigation: https://t.co/v7V7o2lzrV

— Natalie Kitroeff (@Nataliekitro) December 21, 2020