Bueeeeeeno, pues ya serán los especialistas y estudiosos quienes nos digan si, en efecto, la forma en que se ha gobernado México en los últimos cuatro años puede definirse, o no, como humanismo… y no sólo eso: un humanismo con características muy mexicanas. “Humanismo mexicano”.

“Mi propuesta será o sería llamarle humanismo mexicano, porque sí tenemos que buscar un distintivo, humanismo mexicano”, señaló AMLO durante el discurso kilométrico que se aventó ayer, 27 de noviembre, luego de la marcha que encabezó con motivo de su cuarto año de gobierno.

De acuerdo con AMLO, el denominar a su modelo de gobierno como “humanismo mexicano” se debe a que, además de nutrirse de ideas universales, la forma en que administra al país deja ver la “grandeza cultural milenaria y nuestra excepcional y fecunda historia política”.

Principios del “Humanismo Mexicano”, según AMLO

Según explicó AMLO, el “Humanismo Mexicano” con el que dice que ha gobernado al país puede verse en lo político, lo social y lo económico.

En lo político, porque “no aceptamos el derrotismo”… ah, ok.

No abundó mucho en ese aspecto. En lo que sí fue en los personajes que han inspirado su manera de gobernar. Algunos de ellos, el iniciador del movimiento de Independencia, Miguel Hidalgo, y el impulsor de la Revolución Mexicana, Francisco I. Madero. De este último, explicó AMLO, toma la lucha contra la tiranía, la cual justifica su poder con una supuesta paz y prosperidad que sólo beneficia a unos cuantos.

“De este criterio se desprende también nuestro fundamento de política económica, pues sostenemos que el progreso sin justicia es retroceso. Nuestra tesis es que no basta el crecimiento económico, sino que es indispensable la justicia”.

Para que luego no le pidan números que muestren el beneficio de la política económica del “Humanismo Mexicano”, AMLO recordó que él no se basa en lo cuantitativo, sino en lo cualitativo… es decir, en cosas que no pueden medirse según los indicadores de otros países, como ser feliz y libre de temores, por ejemplo.

Sin mencionar novedades, el presidente explicó que en el modelo de gobierno con “Humanismo Mexicano” más que crecimiento económico, lo que se busca es acabar con la corrupción y los privilegios. Esto, según AMLO, acabará con verse reflejado en beneficio de las minorías. Es decir, que lo que los de “arriba” ganan con tranzas, llegue a los de “abajo”.

“La estrategia central del gobierno en el terreno de la política social descansa en respetar, atender y escuchar a todas y a todos, pero otorgando preferencia a los pobres y humillados”, agregó AMLO.

En resumen, según el presidente, su principal rúbrica – “por el bien de todos, primero los pobres” – explicaría lo que es el “Humanismo Mexicano” como modelo de su gobierno. “Porque es sinónimo de humanismo y una forma distinta de entender la importancia del poder, cuyo ejercicio, como lo he dicho muchas veces, sólo es puro y virtuoso cuando se pone al servicio de los demás”. Ahwwww.