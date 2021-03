Morena baja postulación de precandidato acusado de crear un chat para pornografía

Recientemente, por medio de redes sociales, surgió la denuncia de violencia de género ejercida por Humberto Santos, precandidato de Morena por el Distrito 10 Mixe Chapan, en Oaxaca. Resulta que este sujeto supuestamente creó un chat para compartir pornografía e imágenes de mujeres mixes sin su consentimiento.

Por esto, el precandidato ya no participará en la contienda interna para llegar a la candidatura.

El dirigente de Morena en Oaxaca, Sesul Buñuelos, explicó que Santos quedará fuera de competencia y no aparecerá en la encuesta interna para elegir candidato. “No tenemos ningún documento pero no queremos mandar ningún mensaje negativo a la población“, explicó a la periodista Azucena Uresti.

El chat se llamaba Sierra XXX y además de Humberto Santos participaban más hombres de la región, políticos y funcionarios.

Este trapito al sol terminó con la renuncia de del funcionario del INPI, Rolando Vázquez Pérez, y en una investigación en el Órgano Interno de Control que no pasó a mayores.

De hecho, Adelfino Regino Montes llegó a normalizar la existencia de este chat y hasta ahí llegó el caso pese a que el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha exigiera al INPI sancionar a los funcionarios que participaron en el chat ‘Sierra XXX’ y reparar el daño a las víctimas que fueron expuestas en este grupo. Esto sucedió en 2020.

En su momento, el dirigente de Morena en Oaxaca declaró que se trataba de una campaña en contra del compañero y que el partido no era Ministerio Público para atender el caso.

“Hubo dos, tres días recientes una campaña en contra del compañero, yo quiero ser muy puntual, en este sentido es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, son los ministerios públicos quienes determinarán si es culpable o no es culpable de los hechos que se le imputan, nosotros como partido no somos MP, ni somos encargados de decir si alguien es culpable o no.

En el partido llegan todo tipo de denuncias, de violencia política de género, maltrato familiar, violencia entre hombres, pelitos, riñas, fraudes de usurpación de funciones pero nosotros como partido al final no somos quienes determinan la culpabilidad de un compañero o compañera”.