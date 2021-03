Denuncian a precandidato de Morena por compartir fotos de mujeres en un chat en Oaxaca

Esta es otra denuncia de violencia de género ejercida por un precandidato de Morena en Oaxaca y cuyo antecedente está en la renuncia de un funcionario del INPI (Instituto Nacional de Pueblos Indígenas): Beto Santos busca una diputación por el Distrito 10 Mixe Choapán. Sin embargo, es acusado de crear un chat donde se compartía pornografía de mujeres mixes sin su consentimiento.

La denuncia hizo ruido en redes hace un par de días, mientras Morena estaba a la espera de los resultados de la encuesta para elegir al candidato o la candidata a la gubernatura de Guerrero y que, finalmente, terminó ganando otra vez Félix Salgado Macedonio. Pero vamos con el caso de Beto Santos y la denuncia en su contra.

Denuncian a precandidato de Morena por chat donde compartía pornografía de mujeres mixes

‘Sierra XXX’ era el nombre del chat creado —presuntamente por Beto Santos— para compartir pornografía e imágenes de mujeres mixes sin su consentimiento y donde participaban tanto hombres de la región como políticos y funcionarios.

El caso del chat terminó en la renuncia del funcionario del INPI, Rolando Vázquez Pérez, y en una investigación en el Órgano Interno de Control pero no pasó a mayores.

De hecho, Adelfino Regino Montes llegó a normalizar la existencia de este chat y hasta ahí llegó el caso pese a que el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha exigiera al INPI sancionar a los funcionarios que participaron en el chat ‘Sierra XXX’ y reparar el daño a las víctimas que fueron expuestas en este grupo. Esto sucedió en 2020.

Sin embargo, rumbo al registro de candidatos y candidatas en el INE (Instituto Nacional Electoral) —que será del 22 de marzo al 3 de abril—, en redes la activista Yasnaya Elena denunció al precandidato de Morena, Beto Santos, como uno de los integrantes y creador del chat ‘Sierra XXX’.

En su denuncia, la activista adjuntó una captura de pantalla donde aparece “Beto Zacate” como creador del chat ‘Sierra XXX’ y dando la bienvenida: “Acá sí pueden mandar porno, cabrones”.

¿Qué dijo Morena?

Cuestionado por la denuncia y el resurgimiento del caso del chat ‘Sierra XXX’, el presidente del Comité Estatal de Morena Oaxaca, Sesul Bolaños, declaró que se trataba de una campaña en contra del compañero y de plano que… el partido no era MP (Ministerio Público) para atender el caso.

Aquí sus palabras:

“Hubo dos, tres días recientes una campaña en contra del compañero, yo quiero ser muy puntual, en este sentido es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, son los ministerios públicos quienes determinarán si es culpable o no es culpable de los hechos que se le imputan, nosotros como partido no somos MP, ni somos encargados de decir si alguien es culpable o no.

En el partido llegan todo tipo de denuncias, de violencia política de género, maltrato familiar, violencia entre hombres, pelitos, riñas, fraudes de usurpación de funciones pero nosotros como partido al final no somos quienes determinan la culpabulidad de un compañero o compañera”.