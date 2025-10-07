Lo que necesitas saber: El huracán no sólo causará fuertes lluvias en BCS, también en Sinaloa y Nayarit.

El huracán Priscila se ha intensificado y, aunque por el momento es categoría 2, la presidenta Claudia Sheinbaum pide ir tomando las previsiones correspondientes: pinta para subir de categoría y causar fuertes lluvias en las costas de Baja California Sur.

Huracán Priscilla / Imagen: CONAGUA

Trayectoria del huracán Priscilla

“Se prevé que esta tarde el huracán Priscilla se intensifique a categoría 3; continuará desplazándose en paralelo a la costa occidental de Baja California Sur”, señala el mensaje que Sheinbaum publicó en sus redes sociales.

Ante el impacto de Priscilla en Baja California Sur, la presidenta Claudia Sheinbaum ya echó a andar a los tres órdenes de gobierno, principalmente, en Los Cabos que es donde se pronostican fuertes lluvias.

Huracán Priscilla en BCS / Foto: @GobBCS

En el reporte más reciente de la CONAGUA, el huracán Priscilla sigue en categoría 2 en la escala Saffir-Simpson. De acuerdo con la institución, el fenómeno meteorológico se ubica a 340 kilómetros de Cabo San Lucas.

Recomendaciones ante el huracán Priscilla

“Presenta vientos máximo sostenidos de 175 km/h, rachas de 215 km/h y desplazamiento hacia el noreste a 17 km/h. Se mantiene zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro, en Baja California Sur”.

Huracán en Baja California Sur / Foto: @GobBCS

Acorde con el aviso de Claudia Sheinbaum, el gobierno de Baja California Sur señala que no se espera que el huracán Priscilla impacte directamente. Sin embargo, lo que sí se esperan son lluvias intensas en distintas zonas del Estado.

“Atiende las indicaciones de las autoridades, evita cruzar arroyos con corriente de agua y, de ser necesario, acude al refugio temporal más cercano”, pide el gobierno de Baja California Sur, recomendaciones usuales ante este tipo de situaciones.