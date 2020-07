ALV: Las imágenes y los videos de las granizadas que cayeron en CDMX, Puebla e Hidalgo y

El 2020 quiere acabar con la humanidad, tenemos muchas pruebas y pocas dudas… La tarde de este jueves se soltó una santa granizada de aquellas en varios estados de la república, tales como CDMX, Puebla e Hidalgo. Claro que la caída de agua y hielo no sólo nos hizo rezarle a todos los santos que se nos vinieron a la mente, también causó inundaciones y otros estragos en varios puntos del país.

En el caso de la Ciudad de México la lluvia cayó con más fuerza en la zona sur de la capital, sin embargo, el agua y el granizo provocaron inundaciones en diversas alcaldías de la CDMX como Coyoacán, Benito Juárez y Álvaro Obregón. En las alcaldías Iztapalapa y Cuauhtémoc incluso se reportaron caída de árboles debido a las fuertes corrientes de aire que provocó la tormenta.

En Puebla fue similar, pues la caída de granizo y agua afectaron principalmente la zona centro y sur del estado. Aunque acá también hubo bastante hielo que pintó de blanco muchas vialidades poblanas, lo más sorprendente para muchos habitantes fue la enorme nube negra que se vio en el cielo minutos antes de que la lluvia y el granizo se vinieran con todo.

Y bueno, en Hidalgo la cosa no fue mejor, al contrario. Y es que en la tierra de los pastes no sólo llovió y granizó, también se registró el desarrollo de una ‘nube embudo’, la cual de haber tocado tierra pudo haberse convertido en un tornado (2020 cálmate por favor). Afortunadamente no fue así y lo único que vivieron algunos habitantes de Hidalgo fueron encharcamientos provocados por el hielo y el agua.

Las imágenes y videos de la lluvia y el granizo son impactantes

En fin, parece que cada vez más el 2020 nos da señales de que quiere acabar con nosotros. Bueno, no, pero ya en serio deben ver las fotos y videos que circularon esta tarde por la caída de lluvia y una de las muchas granizadas registrada en varias partes de la República Mexicana. ¡Apiada tu ira y tu rigor, por favor!

⛈️🌧️📸#granizo y lluvia azotan a la #CDMX.

Así el granizo en zona defensores de la república (Puebla)

Ahora sí que ojalá el 2020 nos agarre confesados, pues las imágenes y videos de las lluvias y granizadas caídas en CDMX, Puebla e Hidalgo sólo nos hacen pensar una cosa: