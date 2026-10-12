Trabajadores del IMSS que acordaron convocar a una marcha nacional para el martes 13 de octubre.

Lo que necesitas saber: Trabajadores del IMSS que acordaron convocar a una marcha nacional para el martes 13 de octubre.

Tenemos más actualizaciones sobre el movimiento de trabajadores del IMSS que acordaron convocar a una marcha nacional para el martes 13 de octubre.

¿El objetivo? Seguir impulsando el pliego petitorio de un aumento al salario, mejores condiciones laborales, abasto de medicinas e insumos en los hospitales del instituto y la destitución del secretario General del Sindicato.

Foto: Moisés Pablo-Cuartoscuro.

Trabajadores del IMSS convocan a marcha nacional el 13 de octubre

Durante el fin de semana del 10 y 11 de octubre roló información de una movilización programada para el 14 de octubre, así como una consulta convocada por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

Mientras llega ese día —el 14 cuando votarán por una propuesta para el aumento del 6.8% del salario—, los trabajadores del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) convocaron a una marcha nacional para el martes 13.

De acuerdo con La Jornada, en una asamblea frente a la oficina central del IMSS —allá en Paseo de la Reforma— se reunieron representantes de sindicatos independientes y colectivos civiles, quienes hablaron de la importancia de que este movimiento esté organizado.

Foto: Moisés Pablo-Cuartoscuro.

Entonces, después de 3 horas de discusión, llegaron acordaron convocar a toooodos los sindicados independientes para que se sumen a la movilización de los trabajadores del IMSS.

O sea, entre ellos están la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación), del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado), del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Pemex y del sector eléctrico.

Marcha nacional de trabajadores del IMSS

La cita es a las 3 de la tarde, el martes 13 de octubre, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI rumbo a Palacio Nacional en el Centro Histórico de CDMX.

Mery Barragán, líder del movimiento Nacional de Trabajadores del IMSS, confirmó con la periodista Azucena Uresti la convocatoria a esta marcha.

Aunque explicó que, por lo pronto, no podían dar una ruta exacta de la marcha (que se llevará a cabo un día antes de la votación del aumento del 6.8%).

Sheinbaum reconoce demandas legítimas

En la mañanera del 12 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció como legítimas las demandas de los trabajadores del IMSS.

Y dijo que deben ser resueltas y atendidas: “Estoy confiada en que se van a atender los problemas y las demandas legítimas. Vamos avanzando, se va avanzando bien“.

Por lo pronto, el gobierno de Sheinbaum alista una conferencia de prensa con Zoé Robledo, director del IMSS, y el secretario del Trabajo Marath Bolaños para informar al respecto —la conferencia estaría programada para el lunes 12.