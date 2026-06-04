Lo que necesitas saber: El Poder Judicial de la CDMX declaró oficialmente el 11 de junio como día inhábil, suspendiendo sus actividades ordinarias.

Estamos a pocos días de que comience el Mundial 2026 y, entre más se acerca la fecha de la gran inauguración, muchas personas se empiezan a preguntar: ¿el jueves 11 de junio será feriado?

Imagen ilustrativa México // Foto: Pexels.

¿El día de la inauguración del Mundial 2026 será feriado en CDMX?

Hace unos meses la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, anunció que el día de la inauguración del Mundial 2026 sería feriado. Peeero cada vez estamos más cerca de la tan esperada fecha y nomás no hay nada claro.

Así que nos preguntábamos si el día de la inauguración del Mundial 2026 será de descanso obligatorio en la Ciudad de México. La respuesta corta es no: no habrá feriado. Al menos no para los trabajadores de la iniciativa privada.

Milhouse triste / captura de pantalla

Y es que la promesa sin cumplir (como muchas otras) del gobierno capitalino tendría que haber reformado la ley laboral para hacerlo una realidad.

En el caso de las personas servidoras públicas del gobierno capitalino, tendría que haberse publicado el acuerdo en la Gaceta Oficial de la CDMX y no ocurrió.

Aunque no todos vivirán ese destino, pues el Poder Judicial de la CDMX declaró oficialmente el 11 de junio como día inhábil, suspendiendo sus actividades ordinarias (como en escuelas de educación básica y media superior).

Foto: MexicoCity26 (Facebook)

Y… ¿Qué hay de los demás estados?

Durante la mañanera de este 4 de junio, la presidenta de México informó que, aunque en la CDMX se darán facilidades, a nivel nacional cada estado debe tomar su propia decisión de dar el día o no a los trabajadores.

“Tiene que ser a partir de las propias empresas. Si se declara un día no laborable, entra a la Ley Federal del Trabajo y tienen que darse horas extras si se trabaja”, subrayó.

En fin. De manera oficial se tendrá que trabajar el próximo jueves 11 de junio durante la inauguración del Mundial 2026.