Lo que necesitas saber:

Clara Brugada confirmó que el 11 de junio no habrá clases en las escuelas de CDMX.

¿Qué creen? Ya es un hecho: no habrá clases en las escuelas públicas de CDMX por la inauguración del Mundial 2026 —programada para el 11 de junio.

Todo esto lo informó la jefa de Gobierno de Ciudad de México Clara Brugada, durante la presentación del Plan de Movilidad y Seguridad en los alrededores del Estadio Ciudad de México (o sea, el Azteca).

Clara Brugada pide suspensión de clases y home office en CDMX para los partidos de México en el Mundial
Foto: @ClaraBrugadaM

CDMX suspenderá clases por la inauguración del Mundial

Pues minibreaking de lunes 1º de junio: Brugada explicó que esta info le llegó vía la Secretaría de Educación Pública (SEP).

O, bueno, el secretario Mario Delgado, quien le confirmó que las clases y actividades se suspenderán en escuelas de educación básica y media superior.

¡Sorpresa! CDMX suspenderá clases por la inauguración del Mundial
Foto: Pexels.

Por lo pronto, esa es la información que ya está rolando —después del merequetengue que el mismo Mario Delgado armó al anunciar que la SEP iba a adelantar las vacaciones del ciclo escolar y luego arrepentirse, tras los cuestionamientos de organizaciones civiles, papás y mamás.

Facebook: Mario Delgado Carrillo

Y también qué pasará con el sector empresarial. Si las oficinas y chambas pactarán home office para su personal las oficinas centrales del INE en CDMX ya hicieron lo suyo y trabajarán a distancia aunque durante toooooodo el Mundial.

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Hola, soy Lucy Sanabria. Desde 2018 redacto y reporteo para Sopitas.com, con especial entusiasmo en temas de derechos humanos y LGBT+. En 2021 fui parte de la generación de la beca de Periodismo Incluyente...

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