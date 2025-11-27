¡El día de la inauguración del Mundial 2026 será feriado en CDMX!

Lo que necesitas saber: La inauguración del Mundial 2026 cae en jueves y le hará mucho bien a la Ciudad de México que sea día festivo

¡A disfrutar de la inauguración del Mundial 2026 sin pretextos! El día que se juegue el partido inaugural de la Copa del Mundo en el Estadio Azteca, será declarado como feriado, por lo que tendremos día libre para disfrutar el encuentro.

Foto: MexSport

Día de la inauguración del Mundial 2026 será feriado

No, no estás soñando… ni yo lo soñé. Fue la mismísima Clara Brugada quien dio a conocer semejante noticia en una conferencia de prensa este 3 de septiembre.

“El día de la inauguración del Mundial se va a declarar feriado, ese día va a ser muy importante; vamos a tener garantía de que la población pueda (en este caso) tener ese día para disfrutar el Mundial”, dijo textualmente la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Y cuestionada este 27 de noviembre sobre cómo le harán para lograrlo, considerando todo lo que se tiene que mover en cuanto escuelas y trabajos, dijo que están buscando un acuerdo con la Federación, escuelas y con la iniciativa privada.

“Yo creo que sí va a funcionar, ese día todo mundo quiere ver la inauguración. Vamos por buen camino, queremos que ese día sea libre para los trabajadores de la ciudad”.

Fotografía @ClaraBrugadaM

¿Cuándo es la inauguración del Mundial 2026?

No olvides que la inauguración del Mundial 2026 será en el Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte), por lo que será un día histórico para ese recinto, para nuestro país, y para la Ciudad de México.

El Mundial arranca el jueves 11 de junio, así que podemos decir que ese día ya puede ser considerado como un nuevo día festivo en la Ciudad de México. Falta que se haga oficial legalmente, poniéndolo en el Diario Oficial o algo así (no sé, no soy experto en fiestas patrias ni política), pero ya podemos ir visualizando que será día feriado.

Y vaya, cualquiera podría pensar que es una ocurrencia de la jefa de Gobierno, pero más allá de nuestra afición por el futbol, la neta no es tan mala idea considerando que la CDMX podría colapsar ese día con el tráfico. Ponerlo como día festivo implica la oportunidad de que no haya escuela y miles de personas puedan tomarse el día en el trabajo, desahogando el problema un poco, ¿no crees?

Foto: MexicoCity26 (Facebook)

Así que nada, a esperar el nuevo día feriado en CDMX: Recuerda, jueves 11 de junio, el día que se inaugura el Mundial 2026.