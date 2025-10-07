Lo que necesitas saber: Aunque el diputado de Morena dice que le va a corregir el detalle de no proteger a funcionarios, Ricardo Monreal avisa que él no apoya la iniciativa.

Inicialmente, el diputado Armando Corona Arvizu propuso su ley anti memes que más bien parecía “Ley con los políticos no (pese a las tarugadas que hagan)”… pero, debido a la memiza que recibió, ha corregido: la iniciativa sigue, pero ya no protege a funcionarios ni políticos.

Diputado de ley anti memes bloqueó su cuenta / Captura de pantalla

Diputado buscaba castigar al doble en casos en que persona “memeada” fuera funcionario

“Lo metimos [protección a políticos] porque entendemos de la magnitud que tiene la voz de un servidor público”, justificó el legislador de Morena que no quita el dedo del renglón de su iniciativa anti memes (y stickers) a la que compara con la Ley Olimpia… pero dice que irá más allá…

“Vamos a regular que sea contenido violento, peligroso, en la Ley Olimpia está un poco este tema. Se buscaba protección a las personas vulnerables y necesitamos ir con la tecnología de la mano”, señaló en video publicado en Facebook.

Meme de redes

Propuesta de Ley anti memes continuará

La propuesta de Armando Corona establece de tres a seis años de cárcel para quien se aviente sus buenos memazos… o sea, imágenes jocosas de una persona, las cuales sean elaboradas sin consentimiento.

Además de hacer que generadores de memes se vayan al bote por unos buenos años, la ley anti memes busca castigo monetario: hasta 600 días de salario mínimo para los responsables… y, bueno, si la víctima se trata de un menor de edad o con discapacidad, entonces el castigo se incrementará al doble.

Armando Corona, impulsor de Ley anti memes / Foto. Facebook/ArmandoCoronaArvizu

La polémica de todo lo anterior residen en que, según la ley anti memes del diputado de Morena, las sanciones también se elevarían al doble si los memazos se hicieran para burlarse de un servidor público en funciones… o si la difusión fuera por redes sociales.

Pero bueeeeeeno, el diputado corrige y dice que la ley anti memes va… pero ya sin el escudo que buscaba colocar para funcionarios. Ahora sólo protegería a mujeres, adultos mayores, niños y personas con discapacidad.