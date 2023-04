Una clásica de este sexenio: cuando algo falla, en lugar de nomás mejorarlo (o poner a gente que sí trabaje), cambiarle el nombre… y ya… a esperar que, de alguna forma, todo jale. Así parece que le hará AMLO con el Instituto Nacional de Migración (INM)… o, bueno, así dice el padre Solalinde que le hará.

Luego de salir de una reunión con el presidente en Palacio Nacional, el padre Alejandro Solalinde anunció que se le dará cuello al INM. Según el sacerdote, el mandatario planea reemplazar a la institución migratoria con algo nuevo, fresco, juvenil… bueno, lo que parece es que nomás le va a cambiar el nombre. Ahora será la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería.

El INM desaparecería, en su lugar quedaría la Coordinación de Asuntos Migratorios / Foto: Cuartoscuro

“Mmmmta… seguro algo en donde va a meter al Ejército”, pensarán varios. Pero no. Según el padre Solalinde, el presidente López Obrador fue claro y le adelantó que en esta nueva coordinación que reemplazará al INM no habrá “ningún mando militar”: al frente estará un civil… ¿o no habrá querido decir, “un religioso”… o sea él? Pues ya veremos.

De acuerdo con el padre Solalinde, para darle un toque radical a la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería tampoco estaría contemplado volver a poner al güey de Francisco Garduño. Para el puesto de coordinador estaría pensando en una persona “muy querida” y de trayectoria “intachable”… alguien que es apreciado por los migrantes… alguien que es “católico como ustedes”, adelantó Solalinde… ahhh, pero que no tiene ninguna jerarquía (hasta ahora). ¿O sea, él? No lo confirmó.

El padre Alejandro Solalinde / Foto: Secretaría de Cultura CDMX.

La desaparición del INM se daría luego de la tragedia ocurrida en instalaciones migratorias de Ciudad Juárez. Por si no están enterados, hace poco más de una semana sucedió un incendio en el cual murieron 40 personas… las cuales fueron abandonadas por los agentes encargados. Hay video que lo prueba: cuando las llamas crecieron y el humo llenó el lugar, los agentes del INM huyeron dejando inhumanamente encerrados bajo candado a los migrantes.

Hasta el momento, por lo ocurrido en el INM de Ciudad Juárez, hay cinco detenidos… uno de ellos, el migrante que habría iniciado el fuego. Por ahí diiiiiicen que hay funcionarios y encargados de seguridad, pero ningún personaje de alta jerarquía.

“La estructura del INM ya cumplió con su misión y también cumplió con su ciclo desde Salinas de Gortari”, explicó el padre Solalinde. “Era una inercia que no tenía porqué existir. La idea es que sustituya el INM por esta gran Coordinación con la convergencia de actores muy importantes”.

Y ahí lo tienen. Seguro en los próximos días (si no es que hoy mismo sabremos más de esta Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería. Y adiós INM (y Francisco Garduño).