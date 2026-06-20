Lo que necesitas saber: Irán aseguró que el estrecho fue cerrado, algunos reportes señalan que el tránsito marítimo no se habría detenido por completo.

Hace tan solo unos días todo apuntaba a que las tensiones en Medio Oriente estaban siendo solucionadas poco a poco. Sin embargo, las cosas pueden cambiar de un momento a otro y es que, tras un nuevo conflicto, Irán decidió volver a cerrar una de las rutas más importantes para el comercio petrolero.

Y… ¿por qué Irán cerró el estrecho de Ormuz?

De acuerdo con autoridades iraníes, la medida fue tomada como respuesta a los recientes ataques atribuidos a Israel en territorio libanés y a lo que consideran un incumplimiento de los acuerdos de alto al fuego que se habían impulsado durante las últimas semanas.

Teherán acusó tanto a Israel como a Estados Unidos de no garantizar el respeto a esos compromisos y advirtió que podría tomar más acciones si continúan las operaciones militares en la región.

El anuncio se dio apenas días después de que diversos líderes internacionales mostraran optimismo sobre una posible reducción de las tensiones en Medio Oriente. Y es que aunque Irán aseguró que el estrecho fue cerrado, algunos reportes señalan que el tránsito marítimo no se habría detenido por completo.

Autoridades estadounidenses han indicado que continúan observándose embarcaciones navegando por la zona, por lo que todavía existe incertidumbre sobre el alcance real de la medida y las consecuencias que podría tener en los próximos días.

Por el momento, solo queda esperar para ver cómo se desarrolla este nuevo conflicto, pues, como hemos visto durante las últimas semanas, todo puede cambiar de un momento a otro.