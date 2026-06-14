Lo que necesitas saber: Significa que el estrecho de Ormuz queda oficialmente abierto y sin peajes, además de que se autorizaría la eliminación inmediata del bloqueo naval por parte de EU.

Tras meses de mucha tensión y de resoluciones a medias, este 14 de junio por fin Irán y Estados Unidos habrían llegado a un acuerdo.

Y es que, después de meses de incertidumbre sobre lo que iba a pasar, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, dio a conocer a través de su cuenta de X que: “Ambas partes han declarado la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano”.

Foto: @CMShehbaz

La noticia ha sido recibida con optimismo, pues significaría que el estrecho de Ormuz queda oficialmente abierto y sin peajes, además de que se autorizaría la eliminación inmediata del bloqueo naval por parte de EU que permanecía en la zona.

A todo esto, el presidente Donald Trump informó a través de su cuenta de Truth Social sobre la apertura del estrecho e incluso invitó a aprovechar la situación con el mensaje: “Naves del mundo, enciendan sus motores. ¡Haz que el aceite fluya!”.

Foto: Truth Social @realDonaldTrump

De acuerdo con lo anunciado, la firma se llevaría a cabo el próximo 19 de junio, poniendo fin a un conflicto que durante meses ha mantenido en vilo a distintos países y ha tenido repercusiones en diversas partes del mundo.

Ahora solo queda esperar para ver qué sucede y si esta decisión se mantiene firme, pues como hemos visto a lo largo de los últimos meses, la situación puede cambiar de un momento a otro.



