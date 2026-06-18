Lo que necesitas saber: Se trata de un memorando de 14 puntos que pactan desde el cese al fuego hasta su ratificación en el Consejo de Seguridad de la ONU

A casi 4 meses del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el miércoles 17 de junio los presidentes Donald Trump y Masoud Pezeshkian —cada uno por su lado— firmaron un acuerdo o memorando de entendimiento de 14 puntos.

Todo en medio de las preguntas que han surgido acerca de qué consiguió Estados Unidos con la guerra contra Irán y si, realmente, se puede hablar de ganadores con más de tres mil personas fallecidas a causa del conflicto.

Foto: @WhiteHouse

Desde el líder supremo Alí Jameneí hasta las 168 niñas, niños y maestros que fallecieron en el bombardeo a uno de los colegios de la ciudad de Minab.

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán

El 17 de junio Estados Unidos e Irán firmaron un documento de 14 puntos que, se supone, tiene un plazo de 60 días para que estas naciones detallen los acuerdos a los que llegaron.

Antes, el vicepresidente de Estados Unidos James David Vance y el presidente del Parlamento de Irán Mohammad Bagher Ghalibaf firmaron el acuerdo el domingo 14.

Foto: @WhiteHouse

Se trató de un proceso largo que terminó como… inició este capítulo de hostilidades entre Estados Unidos, Israel e Irán. ¿La razón?

Todo está en los puntos clave de los 14 desglosados en el acuerdo de entendimiento que va desde el cese al fuego hasta su ratificación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas —acá lo pueden consultar completo en la publicación de El País.

7 puntos clave del acuerdo

Cese inmediato al fuego

El punto número uno del acuerdo de entendimiento es el cese inmediato al fuego.

Foto: Jo Kassis-Pexels.

Y eso aplica tanto para Estados Unidos e Irán como cada uno de sus aliados. El cese al fuego es en “todos los frentes” donde se llevó a cabo esta guerra e incluye Líbano, país atacado por Israel cuyo objetivo era Hezbolá.

Irán nunca tendrá un arma nuclear

Esta fue la justificación de Estados Unidos e Israel para iniciar los ataques directos: la supuesta amenaza de Irán de desarrollar armas nucleares que implicarían un riesgo para los israelíes.

La gran bronca es que los ataques comenzaron aún y cuando Estados Unidos e Irán estaban en negociaciones, en las que el régimen iraní debía comprometerse a no desarrollar armas nucleares.

Foto: Pexels.

Y la estrategia fue esa: ataques militares a la par de las negociaciones. En el memorando, Estados Unidos e Irán pactaron que el gobierno iraní no adquirirá n desarrollará armamento nuclear.

Búsqueda de un acuerdo definitivo en 60 días

La idea es alcanzar un pacto definitivo en un plazo máximo de 60 días con chance de prórroga por mutuo acuerdo.

Reapertura del Estrecho de Ormuz

En esos 60 días, el Estrecho de Ormuz se reabrirá al paso de todos los buques comerciales, de manera gratuita y segura.

“El tráfico de buques comerciales comenzará de inmediato y, teniendo en cuenta la necesidad de eliminar obstáculos técnicos y militares y de realizar labores de desminado por parte de la República Islámica de Irán, se establecerá plenamente en un plazo de 30 días”, se lee en el documento.

Estrecho de Ormuz en Google Maps

Levantamiento del bloqueo marítimo

Estados Unidos se comprometió a levantar el bloqueo marítimo contra Irán en un plazo de 30 días.

Así que la idea es que el tráfico de buques sea el mismo al registrado antes de la guerra. En cuanto a las fuerzas armadas estadunidenses, tienen un plazo de 30 días para salir de las zonas cercanas a Irán.

Reconstrucción de Irán

Junto con sus socios comerciales, Estados Unidos deberá armar un plan para la reconstrucción y el desarrollo de la economía de Irán —con un presupuesto de al menos 300.000 millones de dólares.

Aunque poco después el mismo Donald Trump rechazó que exista un pago de 300 mil millones de dólares.

Levantamiento de sanciones

Estados Unidos también levantará las sanciones que impuso a Irán, así como las de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o la Junta de Gobernadores del OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica). A la par, Estados Unidos liberará los fondos congelados del gobierno iraní.

Realmente, ¿alguien ganó?

Esta pregunta puede ser hecha desde una perspectiva filosófica, humanista, política y hasta económica y la respuesta, entre sus complejidades, se perfila como un: no.

Sobre todo por las personas que fallecieron en los bombardeos y ataques. De acuerdo con el gobierno de Irán, murieron alrededor de 3 mil 468 personas, de este grupo, 2 mil 008 fueron militares y mil 460 civiles.

La guerra impactó en distintas industrias como la energética con el aumento de los precios del petróleo —y a su vez de otros bienes y servicios—, alimentaria y en la economía.

“En resumen matamos al ayatolá y lo reemplazamos por uno más joven y radical. No hicimos nada por los manifestantes en Irán. Levantamos las sanciones que pesaban sobre Irán antes de la guerra. Logramos un alto el fuego que ya teníamos. Abrimos el estrecho, que ya estaba abierto. Gastamos miles de millones de dólares en bombas y misiles. Se perdieron muchas vidas estadounidenses y civiles. Le dimos a Irán el control total del estrecho de Ormuz”, cuestionó el presentador Jimmy Kimmel —pueden encontrar este fragmento en el video a partir del 6’34.