Lo que necesitas saber: A pocos días del cese al fuego en Gaza, Israel comienza a acusar que Hamás no está cumpliendo –como se debe– con lo acordado.

El acuerdo de cese al fuego va desarrollándose con algunos problemitas… y no sólo porque Hamás haya entregado un cuerpo equivocado. Ya hubo asesinatos de civiles palestinos y aún no se sabe cómo se dará el desarme y la retirada de Hamás (ya como parte de la segunda fase del acuerdo).

Ejército de Israel ingresan a Gaza // X:@AvichayAdraee

Piden FDI que Hamás se aplique para cumplir lo acordado

Luego de aplicar los respectivos exámenes de identificación, la Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron que uno de los cuerpos que recientemente entregó Hamas como parte del acuerdo de cese al fuego… pues, sencillamente, no corresponde con ninguno de los rehenes.

De acuerdo con las autoridades de Israel, no hay falla en la acusación que implica que Hamás está violando lo acordado para el cese al fuego en Gaza: la prueba de identificación del cuerpo fue realizada por el Instituto Nacional de Medicina Forense.

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel / Foto: @netanyahu

“Hamás debe hacer todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos”, advirtieron las FDI en mensaje publicado en redes.

Hamás deberá desarmarse… quizás con violencia: Trump

No es la primera violación al acuerdo de cese al fuego que acusa Israel. Horas ante, aseguró que palestinos “sospechosos” trataron de rebasar la línea delimitada para la posición de sus militares… y, ni modo, tuvieron que matarlos.

Pero lo anterior no se compara con lo que se podría reportar en próximos días (o tal vez horas): la negativa de Hamás a desarmarse y retirarse de Gaza… y Trump, pacificador como es, no ofrece la mejor solución.

“Si no se desarman, los desarmaremos, y será rápido y quizás con violencia”, declaró Trump sobre el “plan” que tienen en la Casa Blanca para hacer cumplir –por completo– el acuerdo de cese al fuego en Gaza.

Por el momento no hay fecha para que Hamás abandone Gaza y, así, comiencen los trabajos para la instauración de un nuevo gobierno. Ahí sí, Trump no quiso verse tan radical: deberá ser “en un plazo razonable”, aconsejó.