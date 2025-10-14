Lo que necesitas saber:

Inicialmente, se reportó que "terroristas" habían logrado infiltrarse en las posiciones de las fuerzas de Israel, éstas desmienten esa versión.

Se sabía: cuando inició el cese al fuego en Gaza y las Fuerzas de Defensa de Israel se replegaron, éstas advirtieron que dispararían contra todo aquello que consideraran una amenaza. Nomás que no especificaron a qué consideran “una amenaza”.

israel-ataque-terrestre-ciudad-de-gaza
Tanques israelíes ingresan a Gaza // X:@AvichayAdraee

Los “sospechosos” rebasaron la línea amarilla

En las primeras horas del cese al fuego en Gaza, las propias Fuerzas de Defensa de Israel dieron a conocer el asesinato de cinco ciudadanos palestinos. De acuerdo con el breve reporte, fueron eliminados por acercarse a las tropas.

Según el mensaje del Ejército de Israel, los palestinos fueron vistos violaron el acuerdo de cese al fuego… no agrediendo a los efectivos israelíes, pero sí rebasando la línea que divide el tránsito de palestinos y el área donde los militares de Israel se encuentran posicionados.

Ejército de Israel ingresan a Gaza // X:@AvichayAdraee

“Tras múltiples intentos de alejarlos, los sospechosos se negaron a cumplir las instrucciones, lo que llevó a las tropas a abrir fuego para eliminar la amenaza”, explican las Fuerzas de Defensa de Israel.

Trump y Netanyahu se contradicen sobre “fin de la guerra”

“Las FDI urgen a los residentes de Gaza a seguir las instrucciones y mantenerse alejados de las tropas”.

Un portavoz de la Defensa Civil de Palestina negó a ABC la versión de las fuerzas israelíes: los civiles asesinados no rebasaron ninguna línea límite, como aseguran las FDI. Sólo eso.

netanyahu trump
Benjamin Netanyahu y Donald Trump / Foto:@netanyahu

“La guerra terminó, ¿ok?”, aseguró Donald Trump ayer, previo a la firma en Egipto del acuerdo de cese al fuego en Gaza…

… algo que contradice lo que opina el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para quien el acuerdo no representa que la guerra contra Hamás haya llegado a su fin. Ahora con esto que acaba de pasar, ya se ve quién tiene la razón. 

