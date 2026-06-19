Lo que necesitas saber: Al final, con esta confirmación, quedó firme la libertad de Israel Vallarta.

El jueves 18 de junio, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación con sede en Toluca confirmó una sentencia absolutoria a favor de Israel Vallarta.

Todo sucedió a 10 meses de la liberación de Vallarta, quien pasó casi 20 años en prisión preventiva, tras ser detenido en diciembre de 2005 en un operativo dirigido por Genaro García Luna contra “Los Zodiaco” y que resultó ser un montaje, donde también fue detenida Florence Cassez.

Foto: @EliaAlmanzaA

La resolución del Primer Tribunal Colegiado de Apelación es también una respuesta a la apelación que presentó la FGR (Fiscalía General de la República) a la sentencia absolutoria que Israel Vallarta consiguió a finales de julio de 2025 y con la que recuperó su libertad el 1° de agosto de ese año.

Tribunal confirma sentencia absolutoria a favor de Israel Vallarta

Esta decisión fue unánime, tomada por un tribunal federal —el Primer Colegiado de Apelación del Segundo Distrito— que avaló la orden hecha en 2025 por una jueza del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal para ordenar la libertad de Vallarta, ya que no se habían probado los delitos de los que era acusado.

¿Cuáles eran? Presunta delincuencia organizada, portación de armas de uso exclusivo del ejército y secuestro.

Foto: Mario Jasso-Cuartoscuro.

Además del hecho de que Israel Vallarta pasó casi 20 años bajo prisión preventiva —es decir, sin una sentencia.

Luego, la orden de la jueza del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal fue impugnada por la FGR cuando todavía estaba Alejandro Gertz Manero —que ahora anda como embajador de México en Reino Unido.

En ese 2025, Alejandro Gertz Manero dijo que apelar era una obligación para defender a las víctimas, aunque ese mismo año el fiscal reconoció que la detención de Vallarta había sido un montaje.

Foto: Especial.

Al final, con esta confirmación, quedó firme la libertad de Israel Vallarta, cuyo caso fue documentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que emitió una recomendación a la FGR, al indicar que Vallarta había sido detenido por policías vestidos de civiles quienes lo sometieron a tortura en aquel operativo de 2005, con lo que se vulneraron sus derechos.