Lo que necesitas saber: Alejandro Gertz Manero dejó de ser fiscal de la República a finales de noviembre pasado. Se sabía que se iría de diplomático, pero se desconocía el destino...

Luego de varios meses de estar en el sarcof… en la congeladora, ahora ya sabemos el destino de Alejandro Gertz Manero, luego de su salida de la Fiscalía General de la República (FGR): se nos va a Gran Bretaña.

Alejandro Gertz Manero / Captura de pantalla

Sheinbaum confirmó que Gertz Manero se va a Gran Bretaña

El feliz anuncio (para él) fue hecho por la mismísima presidenta Claudia Sheinbaum. En su mañanera del 7 de enero, informó que tarde, pero le llegaron “sus Reyes” a Gertz Manero con su nombramiento como embajador de Gran Bretaña.

“Puedo ya decir que ya fue aprobado el beneplácito. Va a Gran Bretaña”, informó Sheinbaum sin dar más detalles de cómo y cuándo el exfiscal andará por la tierra de los Rolling Stones… pero así será.

El caso Miss Universo, el último caso no esclarecido por el exfiscal

Gertz Manero anduvo sin chamba por poco más de un mes. Fue a finales de noviembre de 2025 que se confirmó su salida de la FGR… cosa que ni se sintió, ya que realmente no es que fuera un funcionario muy presente.

La salida de Gertz Manero se dio en medio de varias especulaciones, sobre todo porque ésta fue poco después de que se destapara el caso de Raúl Rocha Moya Cantú, a quien el exfiscal le habría ofrecido ser testigo colaborador de las autoridades, a cambio de no ser detenido por las investigaciones de huachicol fiscal, tráfico de armas y drogas.

Pero bueno, ya cuando llegó Ernestina Godoy a ver qué había hecho Gertz Manero, se acabó la inmunidad para el empresario copropietario de Miss Universo.

Lamentablemente, no podemos decir que el caso Miss Universo “es el negrito en el arroz” de la cazuela de Gertz Manero: se fue dejando en récord de casos inconclusos, mucha opacidad y bastantes omisiones…