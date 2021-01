¿Por qué especialistas no recomiendan el uso de la ivermectina como tratamiento contra el COVID?

Durante la pandemia han surgido distintos tratamientos para enfrentar el COVID-19 —desde su prevención hasta una vez que se contrae la enfermedad. Sin embargo, muchos no cuentan con el sustento científico para comprobar que realmente sirven para este fin. En este contexto, un grupo de especialistas advirtió sobre el uso de la ivermectina y azitromicina contra el coronavirus.

De acuerdo con los y las especialistas, el uso de ivermectina sola, azitromicina sola y de ivermectina combinada con azitromicina no es recomendable. ¿Por qué?

El Panel Multidisciplinario de Expertos (PME) de la Comisión Coordinara de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE) consideró que aún no hay los elementos suficientes —estudios científicos— que acrediten el uso de estos medicamentos como tratamiento contra el COVID-19.

Aunque del otro lado de la moneda, la Secretaría de Salud CDMX salió a explicar —poquito después de que se diera a conocer la recomendación del PME— que en la capital del país se seguirá usando la ivermectina para tratar a los y las pacientes, porque cada vez hay más evidencia acerca de que este medicamento, en efecto, sí funciona.

¿Qué pasó?

¿No se pusieron de acuerdo las autoridades?, ¿por qué a nivel federal se recomienda evitar la ivermectina y en CDMX se seguirá usando?

En realidad no se trata de un debate local. El uso de la ivermectina está siendo analizado a nivel internacional y en varios países se ha aplicado como tratamiento contra el coronavirus porque hay una premisa importante:

Desde que inició la pandemia, aún no hay un estudio científico que demuestre que la ivermectina funciona contra el COVID-19. Al mismo tiempo, tampoco hay un estudio que demuestre que este medicamento no funciona.

Lo que se maneja hasta el momento es que la ivermectina no representa un riesgo para los y las pacientes y por esta razón, algunos países han decidido usarla mientras que la OMS (Organización Mundial de la Salud) se mantiene alejada de este rollo porque insiste en que no tiene fundamento científico.

¿Qué es la ivermectina?

Es un medicamento que funciona como antiparasitario que suele ser vendido con prescripción médica en América Latina y pues ha sido utilizado gran parte de la población sin que haya efectos secundarios en las personas.

¿Y luego?, ¿por qué comenzó a utilizarse como tratamiento contra el COVID-19?

Pues por ahí de abril de 2020, un equipo de la Universidad de Monash en Melbourne y del Peter Doherty Institute of Infection and Immunity publicaron que la ivermectina era útil para impedir que el SARS-CoV-2 entrará al tejido celular.

Sin embargo, se trató de una investigación que se realizó invitro y no contó con pruebas en pacientes con COVID-19, grupos de control y otros requisitos que la OMS pide para aprobar los tratamientos.

Esta publicación, que en realidad fue una prepublicación, inició las investigaciones sobre la ivermectina pero hasta el momento nadie ha comprobado su efectividad.

Y en México

Luego de revisar los textos científicos publicados sobre el uso de la ivermectina sola, azitromicina sola y de ivermectina combinada con azitromicina contra el COVID-19, el PME concluyó que faltan ensayos clínicos “con diseño apropiado para determinar la eficacia y seguridad real del fármaco”.

Justo por esta razón, recomendó a la población evitar su uso y recordó que la ivermectina sólo se puede utilizar bajo los protocolos de investigación en ensayos clínicos controlados.

El PEM remató su informe recomendado que estos medicamentos se deben limitar al tratamiento de infecciones bacterianas asociadas y “por ningún motivo ser utilizados como medicamentos preventivos”.

Peeeeeeero en CDMX, la idea ha sido otra.

CDMX y el uso de invermectina

Cuestionada en la conferencia de este 29 de enero, la secretaria de Salud chilanga, Oliva López Arellano, dijo que en Ciudad de México se seguirá usando la invermectina.

Aquí más o menos sus palabras:

“Cada vez hay más evidencia que el uso de invermectina tiene un efecto sobre la reducción sobre la carga viral. Estamos alineados con esta perspectiva, se usa en la pandemia como se usan muchos recursos por la emergencia. Y también hay una buena noticia de esta semana, que los institutos nacionales de Estados Unidos ya quitaron la restricción a ivermectina, ya están digamos neutrales a su uso. Y también estamos allegando evidencia para que la OPS tenga más elementos para tomar una decisión sobre ivermectina”.

Ver en YouTube

Vale decir aquí que la OPS (Organización Panamericana de la Salud) —que es la representante de la OMS— en América ha fijado una posición contra el uso de la ivermectina.

“La seguridad de los pacientes es una prioridad para la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS); por eso, mientras no se realicen los estudios clínicos y no existan evidencias sobre la eficacia de un medicamento como ocurre con la Ivermectina, no se aconseja su uso para el tratamiento de la COVID-19”.