Lo que necesitas saber: Aunque no habrá presentaciones musicales como todos los años, sí se realizarán los actos protocolarios de esta fecha.

Tras la explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia que terminó con la vida de 13 personas, la alcaldía Iztapalapa anunció que, en respeto y solidaridad con las víctimas, las fiestas patrias de este 15 de septiembre han sido suspendidas.

Foto: Mario Jasso-Cuartoscuro.

Iztapalapa suspende fiestas patrias en solidaridad con víctimas

Sin duda, la tragedia que ocurrió este 10 de septiembre en el Puente la Concordia ha marcado la historia reciente de México… y como (evidentemente) no hay nada que celebrar este 15 de septiembre, la alcaldía de Iztapalapa anunció la suspensión de las fiestas patrias.

Y aunque no habrá presentaciones musicales como todos los años, las autoridades informaron que se realizarán los actos protocolarios de esta fecha.

Según la alcaldesa Aleida Alavez, esta decisión se tomó por respeto y solidaridad con las víctimas y sus familiares.

“Este año, no celebraremos como acostumbramos. La situación que estamos viviendo nos exige estar más concentrados en el acompañamiento a las familias afectadas por esta tragedia”, informó en un comunicado.

Imagen de luto de la alcaldía // Facebook:Alcaldía Iztapalapa

Piden cancelar festejos a nivel nacional

Antes de que Iztapalapa anunciara que cancelaría las fiestas patrias, la gente ya pedía en comentarios de redes sociales que suspendieran estas celebraciones.

Ahora, los mismos mexicanos han externado su deseo de cancelar las fiestas de este 15 de septiembre no solo en la alcaldía, sino también a nivel nacional… empezando con la presentación de La Arrolladora Banda el Limón en el Zócalo capitalino.