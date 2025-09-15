Lo que necesitas saber: El 10 de septiembre, una pipa que transportaba gas volcó en la zona del puente de la Concordia, en Iztapalapa, dejando decenas de heridos y varias muertes.

Lo que ocurrió en el puente de la Concordia, en Iztapalapa, sin duda, es un doloroso incidente que ha conmocionado a todo el país. Aquí te dejamos la información actualizada sobre la explosión de pipa de gas en Iztapalapa.

Foto: Mario Jasso-Cuartoscuro.

Cifra de personas fallecidas y lesionadas

Desde que ocurrió el incidente, cada determinado tiempo el gobierno de la CDMX ha estado actualizando las cifras de heridos y de personas que lamentablemente perdieron la vida.

El último corte ofrecido a las 10:00 hrs del lunes 15 de septiembre, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México reportó la muerte de 14 personas. Además, 39 siguen hospitalizadas, mientras que 30 ya fueron dadas de alta.

13 personas fallecidas

39 hospitalizadas

30 dados de alta

Foto: Cuartoscuro.

Según el reporte de la Secretaría de Salud capitalina, 83 personas fueron ingresadas a distintos hospitales, luego de los lamentables hechos del 10 de septiembre. La CDMX abrió una línea telefónica para información de personas lesionadas: 55 5683 2222.

¿Cuál es el estado de salud del chofer de la pipa de gas que explotó?

Una de las preguntas que más han surgido tras la explosión de la pipa de gas en el Puente la Concordia, es la situación de salud del conductor…

De acuerdo con las autoridades, el chofer de la unidad se encuentra recibiendo atención medica en el Hospital Magdalena de las Salinas, Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”, conocido por atender casos de urgencia en traumatología, ortopedia y rehabilitación.

“La persona conductora (…) también pues se atendió, como todos quienes estuvieron en el accidente y pues tenemos que ser muy respetuosos en ese momento de la privacidad de los estados de gravedad de las personas, la comunicación es con las familias“, informó el director del IMSS.

Hasta el momento se desconoce su identidad, aunque la jefa de gobierno de la capital informó que su situación es crítica y está siendo custodiado. Sin embargo, Brugada aclaró que no está bajo detención.

Foto: Mario Jasso-Cuartoscuro.

Causa del incidente

Las investigaciones para conocer lo que provocó la explosión de la pipa de gas en el Puente la Concordia aún continúan, aunque ya salió una posible causa…

La Fiscalía de la CDMX informó que una de las primeras lineas de investigación señala que el incidente ocurrió posiblemente porque la unidad iba exceso de velocidad, lo que habría ocasionado su volcadura, situación que terminó en tragedia…

“El exceso de velocidad es una de las líneas (de investigación), estamos próximos a concluir los primeros peritajes que tienen que ver con esto“, señaló Bertha María Alcalde Luján.

Foto: Daniel Augusto-Cuartoscuro.

Realizan centros de acopio

Los mexicanos siempre nos hemos caracterizado por apoyar a otras personas cuando ocurre una tragedia y esta vez no fue la excepción.

En redes sociales, se han compartido la instalación de algunos puntos y lugares en la CDMX donde se están realizando puestos para recibir algunos alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad para los afectados y sus familiares.

Algunos de los espacios en donde se encuentran recibiendo desde alimentos enlatados hasta pañales, son en la Fes Zaragoza y la Facultad de Psicología. Además, afuera de los hospitales se encuentran siendo atendidos los afectados por la explosión de la pipa de gas.