“Te ves muy mal”: Bonilla reclama a reportera por filtrar oficio que ‘esconde’ muertes de COVID-19

El viernes 5 de junio Reforma publicó un oficio firmado por la directora del Registro Civil de Baja California —con fecha del 26 de mayo de 2020— que instruía al personal no dar información sobre los fallecimientos por coronavirus en este estado. Un par de días después, el gobernador Jaime Bonilla respondió descalificando a la reportera e intentando aclarar la situación.

“Lo único que se pidió es que hubiera un sólo conducto para recabar toda la información del Registro Civil, que además es una información pública. El Registro Civil solamente expresa actos que ya se realizaron, es decir, hay un certificado de defunción que da la Secretaría de Salud y luego nosotros, en el Registro Civil, sólo constatamos ese acto. Eso es todo lo que se hace, no hay un diagnóstico distinto”, explicó el secretario de Gobierno de Baja California, Amador Rodríguez Lozano.

Sin embargo, esta explicación estuvo acompañada por un señalamiento directo en contra de la reportera y el medio.

“Te ves muy mal”

De acuerdo con el gobierno de Baja California, el objetivo de contar con un sólo canal de información es para evitar confusiones en las cifras.

No obstante, esta decisión chocó con la petición de la reportera Aline Corpus, quien desde el 30 de abril pasado pidió información sobre la situación del coronavirus en Baja California y no recibió respuesta por parte de las autoridades.

“No te dieron la conferencia y tienes razón, se la debieron de haber dado pero eso no justifica inventar, ese es el problema y terminan con las carreras de ustedes mismos, porque terminan con un huevo en la cara“, señaló Jaime Bonilla al reclamar que el hecho de que el gobierno no dé información, no da ningún derecho a publicar una nota de corte alarmista y amarillista.

“Te ves muy mal…”, sentenció el gobernador en conferencia de prensa sobre la situación de coronavirus en Baja California.