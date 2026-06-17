Condenan a hijo de Jair Bolsonaro a 4 años de prisión por boicot

Lo que necesitas saber: Aunque Eduardo Bolsonaro vive en Estados Unidos, el Tribunal Supremo de Brasil lo condenó a 4 años de prisión y lo inhabilitó por 8 años.

Y en Brasil: el Tribunal Supremo condenó a Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro —también sentenciado pero a 27 años de prisión—, por boicot.

Sí, el exdiputado fue condenado a cuatro años y dos meses de prisión, así como 8 años de inhabilitación en la política brasileña, por coacción o buscar la ayuda del gobierno de Donald Trump para boicotear el juicio contra su papá en 2025.

Eduardo Bolsonaro y Marko Rubio. Foto: @BolsonaroSP

Y en el que justo el Tribunal Supremo de Brasil sentenció a Jair Bolsonaro a más de 20 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

Condenan a hijo de Jair Bolsonaro a 4 años de prisión

El Tribunal Supremo de Brasil tomó esta decisión de manera unánime. O sea, los cuatro jueces que estudiaron el caso llegaron a la misma conclusión: que Eduardo Bolsonaro impulsó el llamado tarifazo de Estados Unidos contra Brasil con el objetivo de que Trump ayudara a su papá en su juicio.

Por lo pronto, la defensa de Eduardo Bolsonaro impugnó esta condena, al asegurar que no existen pruebas suficientes para demostrar la coacción ni el boicot.

Foto: @BolsonaroSP

Y, ¿qué hay del hijo de Bolsonaro? La cosa es ver cómo aplica la condena, pues el exdiputado vive en Texas desde febrero de 2025 y está dedicado a la campaña presidencial de su hermano, el senador Flávio Bolsonaro.

Eduardo Bolsonaro y el tarifazo

En 2025, el la fiebre de los aranceles de Donald Trump, ¿se acuerdan?, la mayoría de los países en la lista buscaban esquivar esos aumentos, aunque Eduardo Bolsonaro apoyó esta política contra Brasil. ¿Por?

Eduardo Bolsonaro salió de Brasil para irse a vivir a Estados Unidos y desde allí buscó ayudar a su papá en su juicio.

Jair Bolsonaro / Foto: Facebook/jairmessias.bolsonaro

Y lo que sabemos es que su plan consistió en bombardear de discursos al gobierno de Donald Trump para que presionara a Brasil por el juicio contra Jair Bolsonaro vía una serie de presiones hacia el juez Alexandre de Moraes, quien dicho sea de paso participó en estos dos juicios contra la familia Bolsonaro.

Al final, el Tribunal Supremo de Brasil, en 2026, decidió condenar a Eduardo Bolsonaro a 4 años de cárcel; aunque el exdiputado vive en Estados Unidos.



