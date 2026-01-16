Lo que necesitas saber: Muchos de los libros que se le proporcionarán a Bolsonaro son clásicos de la literatura universal... pero también hay por ahí algunos textos sobre racismo, discriminación y crítica a la dictadura militar de Brasil.

“¿No que no hay tortura en Brasil?”, preguntará Jair Bolsonaro… ya que su sueño de salir antes de la cárcel podría materializarse sólo si se convierte en un lector voraz.

¿Y la tortura, cuál es? Bueeeeeno, recordemos que hace algunos años, el expresidente de Brasil aceptó que a él no le gusta leer. “No tengo tiempo”, justificó en su momento, presumiendo que llevaba aaaaaaaños de no leer ni las instrucciones del shampoo.

Jair Bolsonaro / Foto: Facebook/jairmessias.bolsonaro

De a cuatro días menos por libro leído y reseñado

Pero bueeeeeno, si el tiempo era el problema, ahora lo tiene de sobra. Y el caso es que este 15 de enero, el ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre Moraes, autorizó la medida que permitirá a Bolsonaro reducir su condena con sólo leer y reseñar libros: cuatro días por lectura, determinó la justicia.

De acuerdo con O Globo, desde inicios de mes se hizo la solicitud de la vía que permite a Bolsonaro reducir su condena de a poquito. El ministro, además de autorizar la medida, informó que el expresidente disfrutará sus lecturas en el predio militar de Brasilia conocido como “Papudinha”.

Foto: Facebook / jairmessias.bolsonaro

Pues bien, regresando al tema de la lectura, lamentablemente Jair Bolsonaro no verá reducida su condena con echarse la biografía de Trump, Mein Kampf u otras obras que muy seguramente lo llevan al orgasmo… no. El sistema penitenciario de Brasil tiene un listado de libros permitidos para presos y de ahí podrá surtirse el expresidente.

Entre los libros que Bolsonaro tendrá el honor de refinarse a cambio de una recompensa están: Crimen y Castigo de Fiódor Dostoiévski, Um Defeito de Cor de Ana María Gonçalves (título que seguro le interesará mucho, ya que en 900 páginas una mujer negra cuenta la historia de Brasil).



Otros libros que seguro Bolsonaro devorará son As Cores da Escravidão de Ieda de Oliveira, A Hora da Estrela de Clarice Lispector, Feridas Invisíveis: Abuso Não Físico Contra MulheresFrederick Palmer y hasta la recién adaptada al cine, Ainda Estou Aqui, en la que se retratan los horrores de la dictadura militar brasileña.