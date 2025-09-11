Lo que necesitas saber:

El expresidente de Brasil fue sentenciado a 27 años y 3 meses de prisión.

El juicio contra Jair Bolsonaro ha llegado a su fin. El expresidente de Brasil ya fue declarado culpable de planear un golpe de Estado en 2022 y condenado a pasar 27 años y 3 meses en prisión.

Brasil refuerza la vigilancia contra Bolsonaro
Jair Bolsonaro es declarado culpable

Ni siquiera las amenazas arancelarias de su cuate Trump fueron suficientes para salvarlo. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue declarado culpable por intento de golpe de Estado y otros cuatro cargos contra el orden democrático.

El exmandatario y otros siete acusados fueron declarados culpables por:

  • Intento de golpe de Estado
  • Organización criminal
  • Abolición violenta del Estado democrático de derecho
  • Daño calificado
  • Deterioro del patrimonio protegido

Sin duda, para bien o para mal… esto es algo histórico para Brasil, pues es la primera vez que un expresidente es condenado por intento de golpe de Estado.

Jair Bolsonaro
¿Cuál es su sentencia?

El exmandatario de Brasil ya no se puede salvar de esta. Pues con 70 años de edad, parece que Bolsonaro pasar el resto de su vida en la cárcel, pues fue sentenciado a 27 años y 3 meses de prisión.

Jair Bolsonaro se convirtió en el tercer expresidente brasileño en ser condenado. Antes de él, Lula da Silva fue condenado por corrupción, pasando 580 días tras las rejas, y en 2023, Fernando Collor de Mello también fue condenado a casi 9 años de prisión domiciliaria por corrupción.

