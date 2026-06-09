Lo que necesitas saber: Según las autoridades, esta medida busca mejorar la movilidad en la ciudad... y de paso, que las personas puedan disfrutar el partido entre México vs Sudáfrica.

La emoción por disfrutar la inauguración del Mundial 2026 en nuestro país está llegando más allá de la CDMX… y es que Jalisco (uno de los tres estados sede) también anunció la suspensión de clases y actividades del sector público para poder ver el partido entre México contra Sudáfrica.

CDMX tendrá 18 fan fests para que nadie se pierda el Mundial.

Jalisco anuncia suspensión de actividades del sector público por inauguración del Mundial

Así como lo leíste. Jalisco anunció la suspensión de actividades públicas en el estado el próximo jueves 11 de junio debido al partido inaugural del Mundial 2026.

Fue mediante un video publicado en redes sociales que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó sobre este decreto para las actividades del sector público. Aunque habrá unos cuantos que trabajarán con normalidad, así como las empresas privadas.

“Exceptuando aquellos que vayan vinculados a situaciones de emergencia como la coordinación de protección civil y bomberos y los cuerpos de seguridad“, señaló.

El decreto también contempla la suspensión de clases…

Y quienes también podrán ver al máximo el partido inaugural del Mundial (al igual que en la CDMX) serán los estudiantes, pues el gobernador también anunció la suspensión de clases para este jueves.

“Lo que buscamos es mejorar la movilidad en la ciudad y también que la ciudadanía pueda disfrutar del partido inaugural de futbol del Mundial de 2026 de la selección mexicana de futbol, que se celebrará a la 1 de la tarde en la Ciudad de México”, resaltó el gobernador.

Recordemos que ese día, además del encuentro en la capital del país, Jalisco también albergará ese mismo día el primero de los cuatro partidos que llegarán a tierras tapatías: Corea del Sur contra Chequia.