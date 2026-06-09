Sheinbaum publica decreto para suspensión de clases y home office en CDMX por la inauguración del Mundial

Lo que necesitas saber: Sheinbaum publicó un decreto para formalizar la suspensión de clases e invitar a hacer home office en empresas públicas y privadas de CDMX.

No es un sorpresón —ya desde hace días se venía platicando—, pero la mañana del 9 de junio la presidenta Claudia Sheinbaum publicó un decreto para oficializar la suspensión de clases e invitar a hacer home office en empresas privadas y públicas en CDMX por la inauguración del Mundial.

En la mañanera del martes, Sheinbaum y Luisa María Alcalde, consejera de la Presidencia, explicaron cómo va a aplicar este decreto para el 11 de junio, día de la inauguración del Mundial 2026.

Foto: @DOF_SEGOB

Mundial 2026: Sheinbaum publica decreto para suspensión de clases y home office

Si bien al inicio de la mañanera del 9 de junio, Sheinbaum dijo que “se suspenden las labores el día 11 de todas las oficinas públicas y privadas”, ya cuando Luisa María Alcalde explicó cómo estará la cosa supimos que se trata de una invitación para que las empresas privadas apliquen el home office.

Se trata del decreto para trabajadores y estudiantes en el marco de la inauguración del Mundial 2026, publicado la mañana del 9 de junio en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Foto: Presidencia.

Básicamente, el decreto formaliza la suspensión de clases para todos los niveles educativos en CDMX.

(Aplica para escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, medio superior y superior que dependen de la SEP, públicas y privadas de Ciudad de México).

Además de exhortar al sector privado y social a que todas las actividades administrativas no esenciales se lleven a cabo por home office.

O sea, el trabajo a distancia, mientras que las actividades esenciales seguirán igual, tanto en el sector público como privado.

Foto: Presidencia.

En cuanto a las oficinas de gobierno, la instrucción es implementar el home office.

Va de nuevo: en actividades no esenciales, por lo que personal de servicios de salud, atención médica, emergencias sanitarias, protección civil y atención de desastres sí tendrán que ir a la chamba presencial.

(En general, todas las actividades esenciales deberán continuar como en la cotidianidad).

Luisa María Alcalde explicó que el objetivo del decreto de Sheinbaum es mejorar la movilidad tanto para los chilangos como turistas.

Por cualquier cosa, acá pueden consultar el decreto de Sheinbaum y comentarlo en sus oficinas —después de la promesa que no llegó de Clara Brugada, jefa de gobierno de Ciudad de México, de declarar el 11 como día feriado.