Lo que necesitas saber: Admirador de Donald Trump, en Latinoamérica Javier Milei es uno de los principales representantes de la llamada "ultraderecha".

Ayer se difundió un pequeño adelanto del programa Oppenheimer Presenta, en el que el invitado será Javier Milei y sólo unos minutos han bastado para que los críticos de AMLO tengan (o reafirmen) a un nuevo ídolo… y para desatar un conflicto diplomático entre Argentina y Colombia. Programazo.

Foto: Tomas Cuesta/Getty Images)

Para Javier Milei, AMLO defiende un socialismo que afectó a Argentina

En la mencionada entrevista que se transmitirá el próximo domingo, el presentador, Andrés Oppenheimer, sólo le tuvo que decir a Javier Milei que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha tenido algunas palabras un poco “duras” hacia él. Y ya, con eso bastó para que el del peinado locochón se soltara con la frase que han tenido a bien aplaudir varios mexicanos en redes sociales.

“Que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece”, aseguró Milei, para luego recurrir a su ya no tan apantallante uso de cifras que hacen parecer que antes Argentina estaba económicamente de la fregada (y quizás sí), pero ahora la cosa pinta mejor (quizás no).

“El populismo que ellos tanto ponderan [AMLO y Claudia Sheinbaum], el socialismo del siglo XXI, a los argentinos les costó el 80% de sus ingresos y ha llevado la cantidad de pobres a más del 50%”, señala Javier Milei, quien al inicio de su mandato, por decreto, permitió que la moneda de Argentina se devaluara a más del 50%… algo que muy probablemente ha contribuido a que el porcentaje de pobres que critica se haya elevado (ahora, según el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina la pobreza en ese país es del 57.4%).

Un clipcito que bastó para que varios internautas celebraran en redes al presidente de Argentina… no importando que éste califica de “máximo libertador” al que hace poco dijo que los migrantes mexicanos no son seres humanos, Donald Trump.

Foto: Marcelo Endelli-Getty Images.

Xóchitl Gálvez y Sheinbaum se pronuncian contra Milei… bueno, Xóchitl no tanto

En fin… lo que sí es que, esta vez, la candidata presidencial del PRIAN (+PRD), Xóchitl Gálvez, no celebró a Milei. Luego de aprender a la mala que no le retribuye a su campaña aplaudir al presidente de Argentina, la exsenadora optó por criticar las palabras de éste hacia AMLO… pero no precisamente negándolas.

“No le permito que hable de AMLO, de eso me encargo yo”, señaló Xóchitl Gálvez en una de sus ya no tan relevantes “conferencias de la verdad”.

Xóchitl Gálvez con Felipe Calderón FOTO: CUARTOSCURO.COM

Claudia Sheinbaum también se pronunció sobre las palabras de Milei (las cuales la pasaron a salpicar), limitándose a pedir respeto para el presidente de México. “Lo que está en el fondo son los proyectos, por eso es lo que hay que reivindicar, más allá de cualquier cosa. Ellos consideran un proyecto y nosotros tenemos otro y tiene que haber respeto”.

Milei también ofendió a presidente de Colombia… desata crisis diplomática

Lo de Javier Milei no es sólo contra AMLO. En enero, el presidente de Argentina ofreció una entrevista a la periodista Patricia Janiot… y ahí el mandatario sudamericano la agarró contra su homólogo de Colombia, Gustavo Petro.

Janiot hizo el juego de “te digo un nombre y me dices lo primero que pienses”… cuuando le mencionó el nombre del mandatario colombiano, Milei sin el menor filtro dijo “asesino comunista”. Una declaración que reafirmó, igual, en su entrevista con Andrés Oppenheimer: “Mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista”.

Una se la pasaron, dos, ya no. Ayer, 27 de marzo, tras darse a conocer el clip del programa, el gobierno de Colombia ordenó la expulsión de varios representantes diplomáticos de Argentina.

“Las expresiones del presidente argentino han deteriorado la confianza de nuestra nación, además de ofender la dignidad del presidente Petro, quien fue elegido de manera democrática”, señaló la cancillería colombiana en un comunicado.

Te puede interesar