Una jeringa con agua: El nuevo ‘modus operandi’ que utilizan los ladrones en la CDMX

Los delincuentes del país siempre están buscando nuevas formas de cometer sus crímenes sin que nadie los descubra tan fácilmente, esto ya que el pasamontañas y la pistola en mano han llegado a ser bastante obvios al ojo de los demás. Sin embargo, nunca nadie se imaginó que el nuevo modus operandi funcionara con ladrones lanzándote agua con una jeringa.

Si no entienden la idea, no se preocupen que acá les explicamos (y de paso los prevenimos) de qué va esta nueva modalidad de robo que involucra una jeringa con agua y a un sujeto con la intención de ayudarte. ¡Es en serio!

Así funciona este atraco bastante interesante y extraño

La página NR Comunicaciones ha difundido a través de redes sociales un video que muestra cómo un delincuente, con ayuda de una jeringa, moja a un transeúnte cuando pasa por detrás de él. Después, el ladrón actúa como si a él le hubiera pasado lo mismo y se acerca a su víctima para ayudarle a secarse.

Sin embargo, es ahí cuando el ratero aprovecha para robarle al hombre una cadena de oro que trae en el cuello, por lo que al final se va con las manos llenas y sin que el señor afectado se dé cuenta de lo que le acaba de ocurrir. Se los dejamos a continuación:

Nuevo Modus Operandi de la delincuencia… Mojan a su víctima, para después ofrecer su ayuda para secarlo, pero eso es sólo el gancho para robarlo… pic.twitter.com/lDSj1yO0Yv — Raúl Gutiérrez (@OpEsMx) July 9, 2020

Dicho videoclip, captado por una cámara de seguridad ubicada en la colonia Panamericana, de la alcaldía Gustavo A. Madero, muestra que después de cometer el robo el sujeto camina un par de cuadras y se da a la fuga con otros sujetos que viajan a bordo de un automóvil rojo, probablemente en donde continuaron buscando más víctimas a quienes robarles sus pertenencias de esa manera.

Ahora sí que, si antes teníamos la idea de que no se puede confiar en nadie, este video nos viene a comprobar que no estamos equivocados –o al menos no del todo–. En fin, ya saben ahora que no deben de dejarse ayudar por alguien cuando sientan que les cayó algún líquido encima mientras andan en la calle. No vaya a ser la de malas.