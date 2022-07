Si de por sí algunos gringos se cuestionan la capacidad de Joe Biden para gobernar por aquello de su edad, ahora más, por haber “confesado” que tiene cáncer. La Casa Blanca ya aclaró que fue una confusión originada porque el presidente se refería a un problema ya superado.

… pero peor tantito, entonces, ya que no es la primera vez en que a Biden se le cruzan las ideas. Y, claro, eso da material para especular sobre su salud.

Foto: Drew Angerer-Getty Images.

Mientras se echaba un discurso sobre el calentamiento global, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señaló que por causa de refinerías ubicadas cerca de donde vivió en su infancia, él y varios de sus amigos ahora tienen cáncer.

Whaaaaaaaat??

“Es por eso que yo y tantas otras personas con las que crecí tenemos cáncer y por eso, durante mucho tiempo, Delaware tuvo la tasa de cáncer más alta de la nación”, acusó Biden.

Foto: Getty Images

Tras la declaración de Joe Biden no tardaron en llegar los señalamientos y cuestionamientos en redes. Estuvo intenso, ya que la Casa Blanca tuvo que aclarar que no, Joe Biden no tiene cáncer.

De acuerdo con el vocero de la Casa Blanca, Andrew Bates, el presidente de Estados Unidos se refirió al cáncer de piel que le fue extirpado antes de convertirse en presidente. Y bueno, aunque ya está libre de la enfermedad, de todos modos Biden la sacó a colación para ejemplificar los daños a la salud que tienen las refinerías y fábricas que se ubican en las cercanías de zonas habitacionales.

Entonces, fue un error en la elección de palabras (y conjugación de verbo). “Dijo ‘tengo cáncer’ en tiempo presente, absolutamente tonto”, tuiteó Greg Price de XStrategies LLC en respuesta a la aclaración de Bates, la cual citó un mensaje de Glenn Kessler, editor del Washington Post.

Captura de pantalla

No importando la aclaración de la Casa Blanca, las dudas sobre la salud de Biden siguieron, haciendo mención a la hospitalización que tuvo hace unos meses.

En noviembre pasado, el propio presidente de Estados anunció que dejaría un rato el cargo en manos de la vicepresidente Kamala Harris. En su momento sólo se limitó a mencionar que sería para atender un asunto de salud. Sólo hasta que fue realizado el procedimiento, Biden informó que le fue extirpado del colon un pólipo con potencial precanceroso.

De confirmar que va por un segundo mandato, Joe Biden estaría en campaña con 81 años… pero la edad parece que no es su principal obstáculo para buscar la reelección, sino la baja popularidad que tiene.