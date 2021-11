Extirparon al presidente Joe Biden pólipo potencialmente precanceroso

¿Recuerdan que hace unos días Joe Biden tuvo que dejar encargado el changarro, en lo que iba a resolver asuntos de Salud? Bueno, pues ya se han dado a conocer detalles del asunto.

En el informe compartido por la propia Casa Blanca (por se asunto de interés nacional… mundial, mejor dicho) el médico de cabecera del presidente Biden señala que a éste le fue extirpado del colon, el cual era de crecimiento lento, pero potencialmente precanceroso.

Lo anterior se oye grave, pero debido a que fue atendido a tiempo, pues no pasará a mayores. De hecho, Kevin C. O’Connor ( el médico de Biden) dice que el mandatario de Estados Unidos no necesitará más acciones… bueno, sólo chequeos de rutina.

El pólipo extirpado a Biden era similar al que le fue detectado en 2008, agrega el informe médico. ¿Y qué es un pólipo? Bueno, según los especialistas es un grupo de celular que se forma en la pared interna del intestino. La mayoría son benignos, aunque algunos, con el tiempo, pueden derivar en cáncer de colon. De ahí la importancia de su pronta atención.

La salud de Biden es un asunto desde hace tiempo. Desde que andaba buscando la candidatura demócrata, de hecho. Aunque con 79 años Joe Biden no entra en el top 10 de los presidentes con más edad en la historia de Estados Unidos, muchos dudan que vaya a buscar un segundo mandato. Estaría en campaña a los 81.

Sin embargo, Biden hace unos días despejó esa duda. Por medio de su portavoz, Jen Pski, el demócrata confirmó que planea buscar la reelección. “Esa es su intención”.

Puess bueeeno, los asuntos de edad y de salud no serán problema… ahora sólo faltan los políticos (los de verdad de peso en el asunto), ya que, por el momento, la popularidad de Biden anda por los niveles más bajos, lo cual se reflejó en la derrota sufrída en las elecciones para la gubernatura de Virginia (y otro poco y se les iba la de Nueva York).

La semana pasada, al traspasar por unas horas el poder a Kamala Harris, muchos comenzaron a especular sobre una posible candidatura de la vicepresidenta. Ella, por el momento, no ha mostrado interés en la nominación (quizás para después de Biden).