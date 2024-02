Lo que necesitas saber: Las confusiones y desorientaciones de Biden no es nuevo, como tampoco los cuestionamientos sobre qué tan buena idea es que vaya por la reelección a sus 81 años.

Aunque Joe Biden libró la posibilidad de enfrentar cargos en contra por quedarse con documentos considerados confidenciales, el fiscal especial de la investigación lo pasó a raspar, calificándolo como “un anciano bien intencionado y con mala memoria”. Claro que tal definición molestó al presidente… pero, luego de defenderse, abonó a los cuestionamientos de si todavía la arma para ser mandatario (y querer echarse otro periodo).

Fiscal dijo que Biden es “anciano bien intencionado y con mala memoria”, por eso no se le llevó a juicio

En un mensaje a la nación, Joe Biden celebró que no se presentarán cargos en contra y, sobre todo, que se aclaró que su caso no tenía similitud con el de Trump (al expresidente también se le investiga por quedarse con documentos confidenciales). Sin embargo, omitió la forma en que el fiscal que llevó el caso, Robert Hur, lo definió… lo cual también fue razón para optar por no llevarlo a juicio.

Pero no hubo problema, alguien presente en la conferencia se lo recordó: “Algo que dijo el consejo especial en su informe es que una de las razones por las que no presentó cargos es porque en su descripción usted es un anciano bien intencionado y con mala memoria”, señaló un reportero en referencia a lo asentado por el fiscal Hur.

De acuerdo con The Guardian, Hur consideró que, así como con las autoridades, Biden ofreciera a un jurado la idea de que no se quedó con los documentos confidenciales de manera intencionada… simplemente se los quedó porque se le olvidó devolverlos: habría dudas razonables que se opondrían a una posible condena… entonces, como pa’ qué gastar energías en un juicio.

“Soy bienintencionado, soy un hombre anciano y sé lo que estoy haciendo”, respondió Biden queriéndose ver jocoso. “Mi memoria está bien, vean lo que he hecho como presidente”, agregó.

Confundió a AMLO con presidente de Egipto…

Antes de que se le recordara la forma tan gacha en que lo definió el fiscal Hur, Joe Biden señaló que, para la investigación de los documentos confidenciales, se aventó un interrogatorio de cinco horas. Y sí, en éste se le cuestionó sobre su memoria… de una forma que lo afectó: preguntándole si recordaba la fecha en que murió su hijo. “¿Cómo diablos se atreve?”

Joe Biden había sorteado bien la sesión de preguntas y respuestas, de hecho, estaba retirándose, cuando los reporteros le preguntaron sobre la situación en Gaza… y ahí fue cuando se cayó el asunto: el presidente tuvo un nuevo “desliz” que pone en duda qué tan pilas anda, a sus 81 años, para ser presidente.

“Soy de la opinión, como saben, que la conducta de la respuesta en Gaza, en la Franja de Gaza, ha sido, exagerada. Creo que, como saben, inicialmente el presidente de México, El-Sisi, no quería abrir la puerta para permitir la entrada de material humanitario”…

Confundir a AMLO con el presidente de Egipto sería solo un detallito… a no ser porque, es un desliz que se suma a una ya larga lista. En los últimos meses, Biden ha confundido años, el cargo que ostenta, nombres… los más recientes: confundir a la excanciller de Alemania, Angela Merkel, con Helmet Kohn, quien murió en 2017 y asegurar que, en 2021, sostuvo una conversación con el expresidente de Francia, François Mitterrand, quien falleció en 1996 (parece que en realidad quería referirse a Emmanuel Macron).

