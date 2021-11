Kamala Harris se quedó a cargo de Estados Unidos; algo histórico aunque fueron “5 minutos”

Casi casi fue lo que duró la anestesia de Joe Biden, pero por primera vez una mujer —Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos— quedó a cargo del gabacho así de manera directa.

Todo fue porque Joe Biden tuvo que ir a una revisión de rutina, una colonoscopia este 19 de noviembre —un día antes de su cumpleaños 79 y después de la Cumbre de Líderes con AMLO y Justin Trudeau—, pero vámonos con este dato bien interesante porque en toda la historia de Estados Unidos, al fin una mujer se quedó a cargo del changarro.

“Como fue el caso cuando el presidente George W. Bush se sometió a la misma intervención en 2002 y 2007 y, de acuerdo con el procedimiento previsto por la Constitución, el presidente Biden transferirá sus poderes a la vicepresidenta por un breve periodo, mientras esté bajo anestesia”.

Esta info la compartió la Casa Blanca, explicando que las funciones del presidente iban a recaer en la vicepresidenta Kamala Harris, como sucedió cuando George W. Bush estuvo en la misma situación —nada más que en el caso de Bush, quien se quedó a cargo fue Dick Cheney, así que este relevo no tuvo mucho de histórico.

Aunque la verdad, este “traspaso” de poderes no duró mucho. Bien tempranito, la vocera de la Casa Blanca Jean Psaki avisó que Biden iría al centro médico Walter Reed para la colonoscopia y por ahí de las 11 de la mañana compartió que todo había salido ok y que el presidente ya estaba en funciones.

Igual en redes sacaron los memes de Lisa Simpson presidenta y su comparación con Kamala Harris, pero ahí quedó la anécdota histórica de la primera mujer al mando de Estados Unidos, aunque fuera por un breve tiempo.

.@POTUS spoke with @VP and @WHCOS at approximately 11:35am this morning. @POTUS was in good spirits and at that time resumed his duties. He will remain at Walter Reed as he completes the rest of his routine physical.

— Jen Psaki (@PressSec) November 19, 2021