Joven crea cuenta que rastrea jet privado de Elon Musk, ya recibió oferta para eliminarla

Elon Musk sí se hizo millonario firmando cheques y, en lugar de irse con todo contra el joven dueño de una cuenta que da reportes de los últimos movimientos de su avión privado, ya se pudo a negociar.

Cinco mil dólares es la primera oferta que Elon Musk le hizo a Josh Sweeney, un joven de 19 años que administra la cuenta Twitter desde la cual se dan reportes de su jet privado. La oferta ya fue rechazada. El chico de Florida quiere más.

Para obtener los datos de la nave privada del Hombre del Año (según TIME), Sweeney creó un bot que rastrea y monitorea despegues, trayectos y aterrizajes… luego lo replicó y, ahora (según reporta CNN), cuenta con cerca de una docena de bots de vuelo.

Ya que no le gusta la idea de ser monitoreado (y por cuestiones de seguridad), Elon Musk ya le ofreció al jovenzuelo la cantidad de 5 mil dólares… sólo por eliminar la cuenta Twitter.

La suma no es suficiente para Josh Sweeney, quien ya le dijo al magnate “échale más, papi”: pide 50 mil de los verdes, los cuales ocupará para pagar su universidad… y, además, comprarse un Tesla Model 3.

Aunque todavía no hay respuesta del excéntrico empresario, físico y economista, el joven se ve que de verdad tiene ganas de sacarle jugo a su cuenta… aunque no necesariamente para el mal. En caso de no obtener dinero, asegura que con una pasantía le sería suficiente.

“Otras opciones distintas a la remuneración, como una pasantía, harían que borrarla fuera mucho más fácil”, comentó Sweeney.

De acuerdo con DW, el joven estudiante de la Universidad de Florida Central (UCF) ve en su creación no forma de acosar a los millonarios (aunque bien que la utilizó para eso), sino una herramienta harto útil para seguirle la pista a futuros acuerdos comerciales entre diferentes empresas.

La cuenta @ElonJet fue creada desde 2020, pero en noviembre fue que Elon Musk entró en contacto con su administrador. Además de pedirle que la baje por cuestiones de seguridad, el empresario reconoció la destreza del joven y le preguntó cómo le hizo.

Fácil, contestó él: “No sé si lo sabes, pero todos los aviones tienen un ADS-B que transmiten telemetría. Por supuesto, cada avión puede ser identificado”… luego comenzó la negociación para eliminar la cuenta y, aunque Musk no ha lanzado ninguna amenaza, ya bloqueó toda cuenta asociada con Sweeney.