Y en Acapulco: Jóvenes usan patrulla para grabar videos en TikTok

Qué complacientes salieron los policías en Acapulco, pues en redes sociales se ha viralizado un video que se subió a TikTok y donde varios jóvenes graban en una patrulla de la policía de dicha zona turística ubicada en el estado de Guerrero. ¡¿Qué?!

El video en cuestión, el cual fue publicado por un usuario de TikTok llamado Brandon Narvae, nos muestra a cuatro sujetos arriba de una patrulla simulando haber sido detenidos. Después, aparece un joven y otro (simulando a una mujer) que pregunta si los conoce.

Jóvenes se hicieron virales por grabar un video en una patrulla de Acapulco. Foto: @Azucenau (Twitter)

Jóvenes subieron a TikTok el video que grabaron en una patrulla de Acapulco

“¿Tú los conoces, verdad? Es que él junto con todos ellos me besaron, me tocaron… y no me pagaron”, dice el sujeto que se sube a la patrulla para irse con los detenidos en este video que al parecer se hizo con la intención de “dar risa” en TikTok.

La periodista Azucena Uresti compartió el video en cuestión a través de su cuenta de Twitter y acá se los dejamos en caso de que aún no lo hayan visto y busquen contexto:

A pesar de la violencia que prevalece en el puerto de Acapulco, unos policías se dieron el tiempo para prestar su patrulla para que graben un video para #TikTok



¿Qué opinan? pic.twitter.com/kYy8yNv5j9 — Azucena Uresti (@azucenau) June 9, 2023

Los policías prefieren grabar videos que cuidar la zona de Acapulco

De acuerdo con información del diario Vanguardia de Saltillo, este suceso ocurrió el pasado 9 de junio y los jóvenes en cuestión grabaron el video en una patrulla perteneciente a la Policía Turística de Acapulco, con placas de circulación GY-5020-G, del estado de Guerrero.

El video en cuestión se hizo viral, aunque le trajo críticas a la policía de Acapulco, quienes prefieren prestar sus patrullas para videos de TikTok en lugar de hacer su trabajo y dar seguridad a la zona de Acapulco que se ha envuelto en violencia en los últimos meses.

La violencia en Acapulco ha aumentado en los últimos meses. FOTO: CARLOS ALBERTO CARBAJAL/CUARTOSCURO.COM

Acapulco se ha vuelto una de las zonas más peligrosas de Guerrero

Tan sólo cabe recordar que en el periodo de Semana Santa, en el pasado mes de abril, el gobierno de Guerrero contabilizó 19 asesinatos en varias playas pertenecientes a la zona de Acapulco. Todos por ataques a turistas por parte de hombres armados.

Hasta el momento las autoridades de Acapulco y de Guerrero no han dado ninguna declaración sobre la razón por la que los jóvenes usaron la patrulla en cuestión y si los policías a cargo de ella tendrán algún tipo de sanción por el mismo.

La policía de Acapulco no ha dado ninguna declaración de lo ocurrido. Foto: Cuartoscuro