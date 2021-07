Nuevo tiro legal por “Dreamers”: Un juez bloqueó DACA y Biden promete apelar la decisión

Pues acá con la novedad de que un juez Federal del estado de Texas se le fue con todo al programa DACA, ese programa que brinda protección a los llamados “Dreamers” (personas que llegaron ilegalmente a Estados Unidos cuando eran menores de edad). Sí, el programa creado por Barack Obama y que Trump intentó “tumbar” en repetidas ocasiones.

De acuerdo con información de CNN, el juez Andrew Hanen consideró que el programa es ilegal, por lo que lo bloqueó a nuevas solicitudes. Esto es, no se le quitará la protección a nadie que ya esté inscrito en DACA, pero por orden de este magistrado, ya nadie podrá solicitar ingresar al programa.

La decisión del mencionado juez Federal se debió a que el hombre consideró que el Congreso de Estados Unidos no le había otorgado al Departamento de Seguridad Nacional ninguna autoridad como para crear DACA. Básicamente determinó que no es posible impedir a funcionarios de inmigración cumplir con las disposiciones de deportación que marca la Ley.

Obviamente las reacciones de los demócratas no se hicieron esperar. Inmediatamente brincaron varios funcionarios que apoyan el programa creado en 2012 durante el mandato de Obama. Pero la postura que más se esperaba era la del actual presidente demócrata, Joe Biden.

Biden publicó un comunicado para dar a conocer su postura, y en éste dice que la decisión del juez Hanen es “profundamente decepcionante”, pues si bien no afecta a quienes ya reciben la protección de DACA, si deja en la incertidumbre a miles de jóvenes que viven ilegalmente en los Estados Unidos.

El presidente demócrata recordó los beneficios que tiene DACA y aseguró que el Departamento de Justicia tiene toda la intención de apelar el fallo. Eso sí, aclaró que sólo el Congreso puede legislar para asegurar la ciudadanía permanente de todos los Dreamers y, nueve años después de que el programa fue creado, esa discusión sigue estancada.

Yesterday’s Federal court ruling is deeply disappointing. While the court’s order does not now affect current DACA recipients, this decision nonetheless relegates hundreds of thousands of young immigrants to an uncertain future. It is my fervent hope that Congress will act.

“En repetidas ocasiones he pedido al Congreso que apruebe la Ley de Promesa y Sueño Americano, y ahora renuevo ese llamado con la mayor urgencia. Tengo la ferviente esperanza de que a través de la reconciliación u otros medios, el Congreso finalmente brinde seguridad a todos los Dreamers, que han vivido demasiado tiempo con miedo”, escribió Biden.

Naturalmente, Barack Obama también se pronunció sobre la decisión del juez que bloqueó DACA a nuevas solicitudes. El expresidente escribió en Twitter que ya va siendo hora de que el Congreso se ponga las pilas para definir de una vez por todas el futuro de los Dreamers, porque eso de andar viendo cómo se debate el destino de DACA (su destino) en diferentes tribunales, pues ya no se vale.

For more than nine years, DREAMers have watched courts and politicians debate whether they’ll be allowed to stay in the only country many of them have ever known. It’s long past time for Congress to act and give them the protection and certainty they deserve.

— Barack Obama (@BarackObama) July 17, 2021