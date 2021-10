Juez ordena al Gobierno federal vacunar a todos los menores contra COVID

El viernes pasado, 8 de octubre, un juzgado federal ordenó al gobierno federal modificar la Política Nacional de Vacunación para que los menores entre 12 y 18 años sean vacunados contra el COVID-19 y no solo a los que presentan cierto tipo de comorbilidades.

Esto sucedió a partir de una suspensión que se concedió a una menor de edad, medida que tiene efectos generales.

De acuerdo con el fallo, citado por algunos medios, a partir de que se notifique al Gobierno federal tendrán un plazo de 48 horas para que se comience a vacunar a los niños con la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech.

¿Y qué pasa si no hay vacunas? La juzgadora explicó que esa no podrá considerarse una justificación para no cumplir con la media cautelar.

Afirmó que si bien la prioridad de vacunación es para los menores que tienen algún padecimiento, los que se consideran médicamente sanos no están exentos de contagiarse del virus que, como a todos, les puede ocasionar daños graves a la salud e incluso la muerte.

¿Y qué dice la Secretaría de Salud?

En conferencia de prensa matutina, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, explicó que vieron la noticia en un diario de circulación nacional pero que al momento no han recibido una notificación oficial.

“Cuando la recibamos pues analizaremos cuidadosamente el caso, por supuesto, con el apoyo extraordinario que siempre nos da la consejera jurídica, que ahora está aquí presente, y el secretario de Gobernación“, afirmó.

En la 'mañanera', el subsecretario de Salud, @HLGatell, hizo un llamado para que las y los niños con enfermedades crónicas se vacunen contra el COVID-19, pues señaló que actualmente solo existen registrados 23 mil menores y la meta es vacunar a millón y medio.

Afirmó que la instrucción de Andrés Manuel López Obrador es que se respete a independencia de los poderes, que acatarán las disposiciones del Poder Judicial y actuarán con base científica para proteger la salud de todos.

En la misma conferencia, el subsecretario hizo un llamado a los niños con enfermedades crónicas para que se vacunen ya que al momento solo hay registrados 23 mil infantes y la meta es vacunar a millón y medio de menores.