Mujeres en la Ciencia: Julieta Fierro y la ciencia para niñas y niños

“Cuando era muy pequeñita quería ser hada, porque veía tanto sufrimiento humano que yo pensaba que si pudiera ser hada pues podría ayudar a muchas personas. También quería ser cirquera, quería tener un trapecio y volar por los aires y quería montar elefantes y quería ser mamá de al menos 12 hijos“, cuenta con su característica sonrisa Julieta Fierro, astrofísica y divulgadora científica en México.

Nos platica además que aunque no logró ninguno de sus sueños de niña, asistía a un colegio francés en donde siempre sacaba 0 en francés pero 10 en matemáticas, por lo que desde muy pequeña supo que su destino estaría en las ciencias exactas.

Julieta Fierro Gossman es egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México donde estudió física y astrofísica. Además es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora de la Facultad de Ciencias.

Durante su carrera ha publicado más de 40 libros enfocados a la divulgación de la ciencia, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en su máximo nivel, ocupa la Silla XXV en la Academia Mexicana de la Lengua y entre sus múltiples reconocimientos cuenta con el Premio Kalinga de la UNESCO.

La ciencia para los niños y jóvenes

La divulgación del conocimiento científico es uno de los fuertes de la Doctora Julieta Fierro quien ha actuado, bailado, hecho comedia e incluso actos circenses para explicar a los niños y jóvenes hechos cotidianos de una forma muy interesante.

Fierro ha participado en la redacción de textos para los niveles de preescolar y primaria pero todos la recordamos y reconocemos por su colaboración con el programa “Sofía Luna, agente especial”, en donde el personaje Agente Especial Julieta viajaba por el espacio a bordo de la nave LEIKA 1.

Desde por qué el cielo es azul a qué pasa cuando las estrellas mueren, la doctora Fierro ha utilizado todo tipo de materiales y actos para explicar a los niños lo interesante que es la ciencia y cómo a partir de la física se puede explicar todo lo que pasa a nuestro alrededor.

“Todo el tiempo uso estas cosas para mis explicaciones y creo que me viene de esa parte circense de la vida. Cuando era más joven y para explicar si el universo era infinito o no, me paraba en la orilla de una mesa y me brincaba al abismo. Una vez me pasó, inauguraron un teatro en Veracruz y había cantado ahí Luciano Pavarotti entonces yo me sentía verdaderamente soñada y me subí a la mesa y se cayó la mesa. Pero estuvo muy divertido, la verdad y los organizadores no se enojaron“, nos cuenta recordando el momento y riendo.

¿Cómo se llega a ser astrónoma?

Actualmente la carrera es nombrada astrofísica, es decir que se usan las leyes de la naturaleza que se han descubierto en la Tierra para aplicarlas al resto del universo, es la astronomía moderna.

En primer lugar se necesita estudiar física y después hacer un posgrado en astrofísica.

“Antes no me gustaba la física (cuando era niña) y ahora me fascina, ya me doy cuenta que es la manera de entender a la naturaleza y que la física que nos encanta a los científicos no es la de la escuela, es totalmente diferente, es interesante, no es memorística, es lógica, es transparente, es fascinante“, platica la doctora Fierro.

Pero además de esa satisfacción de encontrar los misterios de nuestro planeta y del Universo entero, ser científica, en este caso astrofísica, implica muchas cosas muy divertidas e impresionantes, vivencias increíbles.

“Me la paso superduper, por ejemplo, estuve en Irlanda y me invitaron a un palacio, bueno a un castillo y tenía puentes levadizos y ríos con cascadas y bueno yo me sentí en una serie de televisión que se llama DownTown Abbey, básicamente. Y a la salida el Lord me regaló así un ramo de flores. Bueno eso es lo que las niñas quisieran saber y si nos pasa“, nos cuenta.

Mujeres en la ciencia

“Hasta donde yo detecté, en la academia, en la parte de ciencias, no hubo jamás prejuicio por ser mujer. La presión fue social, como sigue siendo ahora, los papás a las niñas les dicen ‘no, no puedes’, por eso yo les digo a los papás, si tiene dudas, escríbanme: [email protected] y al menos explíquenme por qué creen que sus niñas no pueden ser ingenieras o tecnólogas, matemáticas o científicas. Si pueden tener trabajo, pasársela a todo dar, divertirse, pueden ser mamás y pueden ser todo lo que quieran además de ser científicas, igual no los convenzo pero los escucho y les puedo dar un punto de vista“, explica.

Este 11 de febrero conmemoramos a nivel mundial el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2021, por lo que en Sopitas.com decidimos echarnos una platicada con la doctora Julieta para que nos explicara lo que es ser científica y mujer en México, además de animar a las jóvenes y niñas de las nuevas generaciones para entrarle a la ciencia.

De acuerdo con la investigadora de la UNAM, el panorama en México actual de las mujeres en la ciencia es aún lamentable porque “como tradicionalmente los hombres han hecho la ciencia, pues no han resuelto los problemas de las mujeres porque no se les ocurren. No es que sean malas personas, es que no se les ocurre porque no tienen la visión de una mujer”.

Es por eso que necesitamos más mujeres en la ciencia, entre otras cosas.

“Yo las invito a que sean científicas o tecnólogas, ingenieras, matemáticas, etc. Primero porque hay trabajo y segundo porque van a tener una vida, interesante, apasionante, se van despertar con ganas de trabajar y se van a dormir satisfechas de todo lo que hicieron”