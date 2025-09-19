Lo que necesitas saber: Desde el 2004, Julieta Fierra ocupaba la silla XXV de la Academia Mexicana de la Lengua.

Julieta Fierro, astrónoma y divulgadora científica mexicana, falleció a los 77 años de edad. Era originaria de la Ciudad de México y dedicó prácticamente toda su vida a la ciencia.

Su trabajo la llevó a conquistar gran cantidad de premios y reconocimientos, además de ser nombrada como investigadora titular del Instituto de Astronomía de la UNAM. Con su conocimiento y méritos, Julieta logró hacerse un lugar en una rama que había sido dominada por hombres.

Foto: UNAM.

¿Quién era Julieta Fierro?

Julieta Norma Fierro Gossman nació el 24 de febrero de 1948 en la CDMX. Fue una astrofísica, divulgadora científica y astrónoma mexicana muy importante, una pionera en su rama. Sin embargo, cuando era apenas una niña tenía un sueño diferente, quería ser cirquera, sí, dedicar su vida al circo.

Sin embargo, cambió su camino por consejo de su hermana mayor, quien le dijo que estudiará algo más práctico como la física, y ahí inició su camino en el mundo de la ciencia.

En 1974, se se graduó de Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, también hizo una maestría en astrofísica. Eso no es todo, tenía tres doctorados honoris causa. Con el tiempo y su impacto en la ciencia, varios laboratorios, bibliotecas e incluso escuelas fueron nombradas en su honor.

La UNAM fue su casa durante toda su vida, estudió y trabajó ahí, llevando a más jovenes su pasión por la ciencia. Estaba principalmente enfocada en materia interestelar y al sistema solar.

¿De qué murió Julieta Fierro?

La UNAM confirmó la muerte de Julieta Fierro, pero hasta el momento de desconoce la causa de su muerte.

Sin embargo, su legado quedará para siempre no solo en los alumnos que tuvo, también en el resto de jovenes, niños y niñas que podrán crecer con su ejemplo y seguir sus pasos en la ciencia.