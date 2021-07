“Sin chayote y sin engaño”: Julio Astillero réplica la sección de fake news en la mañanera de AMLO

En uso del derecho de réplica, el periodista Julio Hernández (Astillero) se lanzó a la mañanera de este 28 de julio para defender la veracidad de la información que ha presentado sobre un proyecto inmobiliario en la sierra de San Miguelito —una área natural protegida en San Luis Potosí— y que fue calificada como info errónea en la sección de fake news de AMLO, la semana pasada.

Frente a la secretaria de Medio Ambiente, Luisa María Albores, y a Elizabeth García, Julio Astillero desmenuzó toda la información que tiene sobre este proyecto inmobiliario y aseguró que en caso de que la encargada del ‘¿Quién es quién en las mentiras de la semana?’ —la sección sobre fake news en la mañanera de AMLO— no ofrezca una disculpa, acudirá a instancias nacionales e internacionales para detener la estigmatización del periodismo.

San Miguelito, San Luis Potosí y el proyecto inmobiliario

Antes de avanzar con lo que sucedió esta mañana en Palacio Nacional, va un breve resumen de la réplica de Julio Astillero:

La semana pasada, la encargada de la sección de fake news Elizabeth García presentó la información de Astillero como errónea: el caso de un proyecto inmobiliario en la sierra de San Miguelito, en San Luis Potosí.

Julio Astillero expuso que en esta zona protegida, un empresario —junto con la ayuda de los gobiernos estatal y Federal, a través de Semarnat— se iba a apañar mil 805 hectáreas de Las Cañadas para construir un complejo habitacional para personas de altos recursos.

Como toda esta información fue calificada por Elizabeth García como errónea, el periodista decidió ir a la mañanera y “reivindicar al periodismo”.

Y ahora sí, vámonos con la réplica de Astillero

“Sin chayote y sin engaño”: Julio Astillero réplica al ¿Quién es quién? en la mañanera de AMLO

“Vengo pues aquí a señalar que no que no he mentido, sino que tengo toda la documentación y argumentación como periodista para mostrar que el fondo del asunto, que es finalmente lo que aquí importa y ojalá el resultado del ejercicio que estamos realizando desemboque en la posibilidad de que se frene el proceso de supresión de mil 805 hectáreas, que son las codiciadas, que son las que interesan al grupo de intereses económicos”.

Así, el periodista y columnista de La Jornada comenzó a exponer frente a la secretaria del Medio Ambiente —quien ha declarado que desconoce este proyecto— cómo ha avanzado el apañón en la sierra de San Miguelito.

Astillero, con documentos en mano, expuso que desde el 28 de agosto de 2019, el empresario Carlos López Medina presentó un proyecto para cubrir 29 mil lotes en Las Cañadas y transformarlos en una zona residencial para cerca de 140 mil personas de alto poder adquisitivo.

Incluso, Julio Hernández se basó en la info presentada por el Canal 7 de San Luis Potosí.

De acuerdo con Astillero, el asunto ha escalado hasta las autoridades, que de plano ya están metiendo recursos para la construcción de una vía alterna que conectaría a este complejo residencial con la zona industrial de la ciudad potosina —aunque lo más fuerte son los señalamientos de que esta construcción se lleva a cabo con recursos del propio gobierno Federal.

Julio Astillero también acusó que el empresario ha comprado a algunos comuneros para conceder los terrenos —todo por dos pagos de 23 mil 860 y 59 mil 701 pesos, de acuerdo con testimonios.

Pero eso no fue todo, ya para terminar con la réplica, Julio Astillero acusó a la secretaria del Medio Ambiente de darle la vuelta a este problemón —cancelando entrevistas ya pactadas y comunicando a cuenta gotas, mediante boletines, sobre el caso.

Ah, de paso, el periodista también recordó que AMLO se había comprometido con la gente de San Luis Potosí a que la sierra de San Miguelito no sería tocada por los planes inmobiliarios.

¿Qué dijo AMLO?

“Ya se garantiza el derecho de réplica, sólo aclarar que yo no conozco el proyecto inmobiliario, no conozco al empresario”, dijo AMLO aunque de inmediato fue cuestionado por Astillero sobre por qué firmó entonces el compromiso de no afectar la sierra de San Miguelito.

“¿Firmó sin conocer?”.

Al final, AMLO repitió la dosis de que su gobierno no es igual a los anteriores y pidió a Luisa María Albores que presente parte de su trayectoria, como una especie de aval para demostrar que su administración no pone en riesgo el medio ambiente para darle luz verde a los intereses de empresarios.

Como fuera, esta es la primera réplica en vivo que se hace en la mañanera sobre el ‘¿Quién es quién en las mentiras de la semana?’. Hace un par de días, fue Forbes el que replicó por la información falsa que la misma Elizabeth García presentó sobre una supuesta nota acerca de espionaje.

