Lo que necesitas saber: De ser rechazada la impugnación de la fiscalía, el boxeador mexicano seguirá su proceso en libertad condicional hasta su próxima audiencia el próximo 24 de noviembre.

Tras la detención de Julio César Chávez Jr., las autoridades mexicanas vincularon a proceso al boxeador… por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas.

Y aunque en un principio se determinó que los cargos los enfrentará en libertad condicional, la Fiscalía General de la República ya impugnó esta decisión, solicitando que regresa a prisión.

Detención del boxeador mexicano // X:Foto: @USAmbMex

Julio César Chávez Jr. es vinculado a proceso por delincuencia organizada y tráfico de armas

Tan solo días después de que Julio César Chávez Jr. protagonizara noticias internacionales por su captura en Estados Unidos y posterior llegada a México, las autoridades lo vincularon a proceso por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas.

Un juez federal tomó esta decisión al determinar que las pruebas presentadas por las autoridades son suficientes para abrir el proceso penal…

“El día de hoy será puesto en libertad, porque la fiscalía no justificó que deba continuar privado de su libertad para el proceso. Pero le impusieron unas medidas muy estrictas que las va a seguir al pie de la letra“, expresó su abogado tras finalizar la primera audiencia.

Eso sí, por el momento el boxeador se salvó de seguir en la cárcel, pues se determinó que deberá seguir su proceso en libertad condicional…

Fiscalia impugna libertad condicional

Y tan solo unos días después de que se determinara que seguirá su proceso en libertad condicional, la Fiscalía General de la República rechazó esta decisión y buscará que el boxeador regrese a prisión.

Por el momento, ya presentaron el recurso ante la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, y un Tribunal Colegiado lo analizará.

Enfrenta investigación de Estados Unido

Por el momento, el boxeador “la libró” de seguir en prisión, aunque tendrá que presentarse ante las autoridades de manera periódica.

Además, debe enfrentar su investigación de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). Recordemos que también lo acusan de estar relacionado con el crimen organizado, específicamente con el Cártel de Sinaloa.

Y aunque aún está lejos de concluir todo su proceso, pues su próxima audiencia será el 24 de noviembre, las acusaciones de ambos países parecen coincidir… En fin, veremos en qué termina todo este problema legal de Julio César Chávez Jr.