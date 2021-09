Campañas nivel: Avientan piedras contra Justin Trudeau rumbo a las elecciones en Canadá

No fue en México. No fueron huevos ni tampoco fue contra el dirigente de Morena Mario Delgado. Canadá está a unos días de las elecciones federales y en un evento de campaña alguien arrojó piedras contra Justin Trudeau, el primer ministro.

El momento de la agresión quedó grabado gracias a la cobertura de reporteros, reporteras o gente que aprovechó para darse un rol en el evento del primer ministro —que, por cierto, busca reelegirse por tercera ocasión— y así se puso la situación en Ontario.

Resulta que Justin Trudeau estaba de gira en la provincia de Ontario, ahí el primer ministro se puso las pilas para saludar a la gente y conocer un poco de las necesidades de la ciudadanía.

Y al salir de un mitin en una cervecería, rodeado de guaruras y gente, alguien arrojó lo que parecía ser tierra o grava. Peeeero no, una persona se acercó (lo suficiente) al círculo de Justin Trudeau para arrojarle piedras.

De acuerdo con medios, las piedras alcanzaron a un par de periodistas y al personal de seguridad de Justin Trudeau —eso sí, no hubo personas heridas.

Allá en Canadá esta agresión sorprendió tanto a simpatizantes como a los rivales de Trudeau, por ejemplo, el conservador Erin O’Toole rechazó todo tipo de violencia; lo mismo hizo Jagmeet Singh del Nuevo Partido Democrático.

Aunque lo cierto es que Justin Trudeau enfrenta una situación algo difícil: su popularidad ha decaído y en estos momentos se supone que está al “tú por tú” con Erin O’Toole, un candidato conservador que en otro momento no representaría un peligro para el Partido Liberal.

Rocks thrown at liberal leader Justin Trudeau at event in London. #cdnpoli #elxn44 pic.twitter.com/UlJT2GBhCD

— Hannah Thibedeau (@HannahThibedeau) September 6, 2021