JusticiaParaKaren: Joven de Tamaulipas es encontrada sin vida en un canal de aguas negras

Aunque las fuerzas políticas intentan convencernos de que los feminicidios en el país van a la baja, la realidad de las cosas es muy diferente. Sin ir tan lejos, sólo basta con meternos a internet a diario y ver el nombre de una mujer más a la que se le exige justicia. Hoy, en nombre de esa mujer es Karen Berenice López.

Esta chica de 27 años originaria de Matamoros, Tamaulipas, fue reportada como desaparecida el 30 de agosto, cuando sus familiares y conocidos comenzaron una búsqueda exhaustiva para encontrar a la chica. Karen, lamentablemente, fue hallada sin vida y con huellas de violencia en un canal de aguas negras de la entidad.

El pasado domingo 30 de agosto, familiares de Karen Berenice compartieron varias fotografías de la joven para denunciar su desaparición y pedir ayuda a los usuarios de internet. De acuerdo con la información brindada, Karen Berenice –quien trabajaba en una maquiladora–, fue vista por última vez la tarde de ese día y a bordo de su automóvil, un Chevrolet Cruze color morado.

Tristemente, la tarde del 3 de agosto las autoridades hallaron el cadáver de una mujer flotando en un canal de aguas negras ubicado en la colonia Las Fuentes, a un costado de la avenida Empleado Postal, en Matamoros. Aunque el cuerpo de la joven presentaba un avanzado grado de descomposición, éste tenía huellas de violencia y tortura.

Karen fue encontrada amarrada de abrazos y semidesnuda en un canal de aguas negras, no se está haciendo nada por parte del gobierno, están borrando información de su feminicidio, y ¿todavía crees que en la ciudad no pasa nada? QUEREMOS JUSTICIA #JusticiaParaKaren pic.twitter.com/vutDUIlV4G

Luego de que el feminicidio de Karen Berenice se diera a conocer, miles de mujeres en redes sociales han salido a pedir justicia a través del hashtag #JusticiaParaKaren. Además, muchas activistas acusan a las autoridades de Matamoros, en especial al gobernador de la entidad, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de querer borrar evidencias sobre el asesinato de la joven.

Lo anterior deriva de la denuncia pública que hizo una amiga de Karen Berenice, quien a través de un video de TikTok, acusó que las autoridades están bajando las notas e imágenes donde se dio a conocer la desaparición y feminicidio de Karen Berenice, quien se ha convertido en la segunda mujer de Tamaulipas en ser asesinada en los últimos 15 días.

Tú no dices nada, criticas a las feministas, vas en contra de que destruyan todo, de que pinten los monumentos, hasta que a ti toca rezar y buscar por debajo de las piedras a tu desaparecida. Hoy nos falta Karen #JusticiaParaKaren gritaremos tu nombre, hasta que se haga justicia pic.twitter.com/sgqKoDVLNU

“El día de hoy por un extraño motivo y después de que apareció su cuerpo, se ha dado la orden que se borren tanto sus imágenes de búsqueda, como las notas de su asesinato”, dijo la chica en un video posteado en TikTok.

“Entiendo perfectamente el poder que tienen las redes sociales, y necesito que difundan su nombre. No te estoy pidiendo nada, más que pidas justicia por Karen, como ya la están pidiendo todos lo que la queremos”, agrega la jovencita en su video, donde acusa a las fuerzas políticas del país de no hacer absolutamente nada.

Para el gobernador de Tamaulipas: Señor Gobernador, ya se sabe que usted borra todas las publicaciones sobre el feminicidio de Karen, pero aquí estamos nosotras para hacer justicia por las que ya no están. #NiUnaMenos #JusticiaParaKaren

#JusticiaParaKaren#TodasSomosKaren #NiUnaMenos

Señor senador, señor presidente, señor gobernador, el dia que sea una de las tuyas me permites hacer un desmadre hasta que se haga justicia??

porque hoy que es una de las mia no has hecho nada!!!@lopezobrador_@gobtam#KAREN

